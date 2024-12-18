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Цены на нефть ускорили рост

Цены на нефть ускорили рост - 18.12.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост после публикации данных о снижении её запасов в США за неделю, свидетельствуют данные торгов. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T19:04+0300

2024-12-18T19:04+0300

2024-12-18T19:06+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост после публикации данных о снижении её запасов в США за неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.58 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,02%, до 73,95 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,7%, до 70,58 доллара. До выхода статистики Brent дорожал до 73,7 доллара, WTI - до 70,3 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 декабря, сократились на 0,9 миллиона баррелей - до 421 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,7 миллиона баррелей. Запасы бензина поднялись чуть сильнее прогноза - на 2,3 миллиона баррелей, до 222 миллионов. В то же время запасы дистиллятов неожиданно снизились - на 3,2 миллиона баррелей, до 118,2 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за неделю по 13 декабря снизилась на 27 тысяч баррелей в сутки и составила 13,604 миллиона баррелей в сутки. Определенное влияние на котировки нефти могут оказать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы позднее в среду. Рынки закладывают понижение учетной ставки до 4,25-4,5% с 4,5-4,75% ранее. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.

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нефть, цены