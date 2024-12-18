Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США потратят 1,2 миллиарда долларов на военную помощь Киеву к концу года - 18.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241218/pomosch-853653240.html
США потратят 1,2 миллиарда долларов на военную помощь Киеву к концу года
США потратят 1,2 миллиарда долларов на военную помощь Киеву к концу года - 18.12.2024, ПРАЙМ
США потратят 1,2 миллиарда долларов на военную помощь Киеву к концу года
Администрация президента США Джо Байдена планирует потратить 1,22 миллиарда долларов на военную помощь Украине к концу 2024 года, сообщает издание Defense One... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T13:05+0300
2024-12-18T13:05+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
киев
джо байден
сергей лавров
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/68/841316880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_691b26977a73798bf4c9e6fb10c3d32a.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена планирует потратить 1,22 миллиарда долларов на военную помощь Украине к концу 2024 года, сообщает издание Defense One со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Администрация намерена использовать 1,22 миллиарда, оставшиеся в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины" к концу года", - говорится в сообщении. До конца года ожидается еще одно заявление о предоставлении военной помощи Киеву. Вашингтон, по подсчетам издания, уже потратил на эту цель более 59 миллиардов долларов. Сейчас у Пентагона есть еще оружие и оборудование на 5,6 миллиарда долларов, которые могут быть переданы Украине. Но как минимум часть из этих средств достанутся будущей администрации.В России неоднократно заявляли, что поставки оружия Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, являются законной целью России. Помимо этого, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
https://1prime.ru/20230611/840800806.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/68/841316880_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_283887e618b15579fd60a782d41920ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, киев, джо байден, сергей лавров, мид рф, нато
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Джо Байден, Сергей Лавров, МИД РФ, НАТО
13:05 18.12.2024
 
США потратят 1,2 миллиарда долларов на военную помощь Киеву к концу года

Defense One: США потратят $1,2 млрд на военную помощь Киеву в этом году

© Фото : Cameron Smith/Official White House PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© Фото : Cameron Smith/Official White House Photo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена планирует потратить 1,22 миллиарда долларов на военную помощь Украине к концу 2024 года, сообщает издание Defense One со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Администрация намерена использовать 1,22 миллиарда, оставшиеся в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины" к концу года", - говорится в сообщении. До конца года ожидается еще одно заявление о предоставлении военной помощи Киеву.
Вашингтон, по подсчетам издания, уже потратил на эту цель более 59 миллиардов долларов. Сейчас у Пентагона есть еще оружие и оборудование на 5,6 миллиарда долларов, которые могут быть переданы Украине. Но как минимум часть из этих средств достанутся будущей администрации.
В России неоднократно заявляли, что поставки оружия Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, являются законной целью России.
Помимо этого, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2023
Трамп заявил, что из-за военной помощи Украине США остались без боеприпасов
11 июня 2023, 00:00
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДжо БайденСергей ЛавровМИД РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала