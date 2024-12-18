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США потратят 1,2 миллиарда долларов на военную помощь Киеву к концу года

США потратят 1,2 миллиарда долларов на военную помощь Киеву к концу года - 18.12.2024, ПРАЙМ

США потратят 1,2 миллиарда долларов на военную помощь Киеву к концу года

Администрация президента США Джо Байдена планирует потратить 1,22 миллиарда долларов на военную помощь Украине к концу 2024 года, сообщает издание Defense One... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T13:05+0300

2024-12-18T13:05+0300

2024-12-18T13:05+0300

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена планирует потратить 1,22 миллиарда долларов на военную помощь Украине к концу 2024 года, сообщает издание Defense One со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Администрация намерена использовать 1,22 миллиарда, оставшиеся в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины" к концу года", - говорится в сообщении. До конца года ожидается еще одно заявление о предоставлении военной помощи Киеву. Вашингтон, по подсчетам издания, уже потратил на эту цель более 59 миллиардов долларов. Сейчас у Пентагона есть еще оружие и оборудование на 5,6 миллиарда долларов, которые могут быть переданы Украине. Но как минимум часть из этих средств достанутся будущей администрации.В России неоднократно заявляли, что поставки оружия Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, являются законной целью России. Помимо этого, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.

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мировая экономика, общество , украина, сша, киев, джо байден, сергей лавров, мид рф, нато