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Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС

Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС - 18.12.2024, ПРАЙМ

Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС

Россия в октябре вновь стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз, уступив лидерство Алжиру, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T01:17+0300

2024-12-18T01:17+0300

2024-12-18T01:17+0300

энергетика

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре вновь стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз, уступив лидерство Алжиру, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. В сентябре Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа объединению, поставив этого топлива на 1,4 миллиарда евро и заняв 23,7% от импорта. Однако в октябре поставки газа, наоборот, сократились на 6% - до 1,3 миллиарда евро. В результате страна стала второй по поставкам газа с долей в 21,2%. Немногим больше - 21,6% - поставил Алжир, который в середине осени увеличил экспорт газа в Евросоюз до 1,3 миллиарда евро с 1,1 миллиарда месяцем ранее. Тройку лидеров замыкают США, поставившие газа на 1,2 миллиарда евро, что на 19% больше показателя месяцем ранее. Норвегия в октябре сократила поставки сразу на 20% - до 777,4 миллиона евро, сохранив за собой четвертое место среди основных поставщиков газа в Евросоюз. А вот пятым стал Азербайджан, нарастивший продажи на 8% - до 431,3 миллиона евро. Занимавшая в сентябре пятое место Великобритания опустилась на одну позицию после того, как сократила поставки более чем на четверть за месяц - до 314,3 миллиона евро. В целом Евросоюз в октябре закупил газа на 6,15 миллиарда евро, что на 5% больше сентябрьского уровня и на 18% меньше прошлогоднего октября.

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газ, нефть, алжир, москва, сша, ес, евростат