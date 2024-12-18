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Эксперты рассказали, кто лидирует по страхованию авто в России

Эксперты рассказали, кто лидирует по страхованию авто в России - 18.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, кто лидирует по страхованию авто в России

Lada по итогам трех кварталов вновь лидирует по страхованию авто в России, как и годом ранее, однако ее отрыв от ближайшего конкурента – Toyota – сократился,... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T05:32+0300

2024-12-18T05:32+0300

2024-12-18T05:32+0300

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Lada по итогам трех кварталов вновь лидирует по страхованию авто в России, как и годом ранее, однако ее отрыв от ближайшего конкурента – Toyota – сократился, рассказали РИА Новости эксперты маркетплейса Московской биржи "Финуслуги". "Согласно результатам исследования, по итогам трех кварталов 2024 года россияне чаще всего страховали Lada, Toyota и Hyundai. В топ-10 также вошли: Nissan, KIA, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Honda и Ford (в порядке убывания)", - говорится в исследовании. "Первое место в топ-10 занимают автомобили Lada, при этом за год их отрыв от ближайшего конкурента - Toyota - сократился. Если год назад Lada по количеству страховок обгоняла второго по списку - Toyota - в 2,4 раза, то теперь отрыв сократился до 35%. Причина сокращения разрыва в том, что число сделок с марками Toyota в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (тремя кварталами 2023 года) выросло в 1,9 раза, тогда как по Lada рост был на 11%", - указывают эксперты. По их данным, изменения произошли и в самом рейтинге. В частности, Renault выбыла из топ-5, а KIA спустилась на одну строчку вниз - с четвертого на пятое место. При этом Nissan поднялся на две позиции вверх, войдя в топ-5 марок и заняв четвертую строчку вместо KIA. Помимо этого, в этом году из топ-10 выбыли автомобили Mitsubishi. Их в рейтинге сменила Honda, которая заняла девятое место. В топ-3 позиции не изменились. Что касается предпочтений москвичей, то согласно результатам исследования, по итогам трех кварталов 2024 года они чаще всего страховали автомобили марок KIA, Hyundai и Toyota. Далее в порядке убывания расположились Nissan, Volkswagen, BMW, Lada, Mercedes-Benz, Ford и Renault. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года лидер рейтинга не изменился – это по-прежнему KIA. Рейтинг был составлен на основе договоров ОСАГО, заключенных через маркетплейс "Финуслуги". В расчете использовалось количество заключенных договоров, а не их сумма. Ранее "Финуслуги" сообщали, что средняя стоимость полиса ОСАГО в России за январь-сентябрь снизилась на 4,2% в годовом выражении - до 7 215 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, toyota, kia, nissan, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra