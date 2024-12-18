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"За месяц". Американский разведчик неожиданно высказался о России и Украине
"За месяц". Американский разведчик неожиданно высказался о России и Украине - 18.12.2024, ПРАЙМ
"За месяц". Американский разведчик неожиданно высказался о России и Украине
Российская Федерация способна полностью уничтожить Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T23:23+0300
2024-12-18T23:23+0300
2024-12-18T23:24+0300
спецоперация на украине
скотт риттер
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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Российская Федерация способна полностью уничтожить Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.Он отметил, что Российская федерация "и близко не применяла всю военную мощь".После чего заявил, что Россия могла бы полностью уничтожить Украину, не используя ядерное оружие, и "если бы Россия захотела, война закончилась бы за месяц".Как отметил военный эксперт, ВС РФ располагают такой "огневой мощью, которую невозможно вообразить".Ранее начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерия Герасимов представил данные о потерях ВСУ, согласно которым, с начала СВО Украина потеряла 977 315 военнослужащих, из них свыше 365 тысяч человек безвозвратно.
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скотт риттер, россия, украина
Спецоперация на Украине, Скотт Риттер, РОССИЯ, УКРАИНА
"За месяц". Американский разведчик неожиданно высказался о России и Украине
Риттер: Россия может полностью уничтожить Украину и завершить конфликт за месяц
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ.
Российская Федерация способна полностью уничтожить Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works
заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Он отметил, что Российская федерация "и близко не применяла всю военную мощь".
После чего заявил, что Россия могла бы полностью уничтожить Украину, не используя ядерное оружие, и "если бы Россия захотела, война закончилась бы за месяц".
Как отметил военный эксперт, ВС РФ располагают такой "огневой мощью, которую невозможно вообразить".
ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot, заявили в МО
Ранее начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерия Герасимов представил данные о потерях ВСУ, согласно которым, с начала СВО Украина потеряла 977 315 военнослужащих, из них свыше 365 тысяч человек безвозвратно.