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"За месяц". Американский разведчик неожиданно высказался о России и Украине

"За месяц". Американский разведчик неожиданно высказался о России и Украине - 18.12.2024, ПРАЙМ

"За месяц". Американский разведчик неожиданно высказался о России и Украине

Российская Федерация способна полностью уничтожить Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T23:23+0300

2024-12-18T23:23+0300

2024-12-18T23:24+0300

спецоперация на украине

скотт риттер

россия

украина

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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Российская Федерация способна полностью уничтожить Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.Он отметил, что Российская федерация "и близко не применяла всю военную мощь".После чего заявил, что Россия могла бы полностью уничтожить Украину, не используя ядерное оружие, и "если бы Россия захотела, война закончилась бы за месяц".Как отметил военный эксперт, ВС РФ располагают такой "огневой мощью, которую невозможно вообразить".Ранее начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерия Герасимов представил данные о потерях ВСУ, согласно которым, с начала СВО Украина потеряла 977 315 военнослужащих, из них свыше 365 тысяч человек безвозвратно.

https://1prime.ru/20241215/patriot-853587657.html

украина

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скотт риттер, россия, украина