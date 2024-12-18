https://1prime.ru/20241218/t-bank--853649419.html

Т-Банк в 2024 году нарастил прибыль на 41 процента

Т-Банк в 2024 году нарастил прибыль на 41 процента - 18.12.2024, ПРАЙМ

Т-Банк в 2024 году нарастил прибыль на 41 процента

Прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 41% год к году - до 58 миллиардов рублей, а Росбанка увеличилась на 83% - до 54 миллиардов рублей,... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T10:39+0300

2024-12-18T10:39+0300

2024-12-18T10:39+0300

россия

т-банк

прибыль

росбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390955_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_bbe617728fe33f7eebfff8737f57f0e2.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 41% год к году - до 58 миллиардов рублей, а Росбанка увеличилась на 83% - до 54 миллиардов рублей, говорится в материалах компании "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка). "Прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года достигла 58 миллиардов рублей, увеличившись на 41% год к году (за 11 месяцев 2023 года - 41 миллиард рублей). Прибыль Росбанка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 83% год к году и достигла 54 миллиардов рублей (за 11 месяцев 2023 года - 29 миллиардов рублей)", - указывается в материалах. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и Росбанке достиг 5 триллионов рублей. Суммарный размер кредитного портфеля двух банков составил 2,7 триллиона рублей. Общее количество клиентов экосистемы "Т-Технологий" выросло на 19% и достигло 46,9 миллиона, количество активных ее пользователей увеличилось на 17% - до 32 миллионов. Общий объем покупок по картам вырос на 35% год к году за 11 месяцев 2024 года и достиг 8,1 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20241213/t-bank-853566941.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, т-банк, прибыль, росбанк