Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Т-Банк в 2024 году нарастил прибыль на 41 процента - 18.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241218/t-bank--853649419.html
Т-Банк в 2024 году нарастил прибыль на 41 процента
Т-Банк в 2024 году нарастил прибыль на 41 процента - 18.12.2024, ПРАЙМ
Т-Банк в 2024 году нарастил прибыль на 41 процента
Прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 41% год к году - до 58 миллиардов рублей, а Росбанка увеличилась на 83% - до 54 миллиардов рублей,... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T10:39+0300
2024-12-18T10:39+0300
россия
т-банк
прибыль
росбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390955_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_bbe617728fe33f7eebfff8737f57f0e2.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 41% год к году - до 58 миллиардов рублей, а Росбанка увеличилась на 83% - до 54 миллиардов рублей, говорится в материалах компании "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка). "Прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года достигла 58 миллиардов рублей, увеличившись на 41% год к году (за 11 месяцев 2023 года - 41 миллиард рублей). Прибыль Росбанка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 83% год к году и достигла 54 миллиардов рублей (за 11 месяцев 2023 года - 29 миллиардов рублей)", - указывается в материалах. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и Росбанке достиг 5 триллионов рублей. Суммарный размер кредитного портфеля двух банков составил 2,7 триллиона рублей. Общее количество клиентов экосистемы "Т-Технологий" выросло на 19% и достигло 46,9 миллиона, количество активных ее пользователей увеличилось на 17% - до 32 миллионов. Общий объем покупок по картам вырос на 35% год к году за 11 месяцев 2024 года и достиг 8,1 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20241213/t-bank-853566941.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390955_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_694920cdd1dfad8a7780abf058025c4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, т-банк, прибыль, росбанк
РОССИЯ, Т-Банк, прибыль, Росбанк
10:39 18.12.2024
 
Т-Банк в 2024 году нарастил прибыль на 41 процента

"Т-Технологии": прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев выросла на 41%

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкоматы Т-Банка
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 41% год к году - до 58 миллиардов рублей, а Росбанка увеличилась на 83% - до 54 миллиардов рублей, говорится в материалах компании "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка).
"Прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года достигла 58 миллиардов рублей, увеличившись на 41% год к году (за 11 месяцев 2023 года - 41 миллиард рублей). Прибыль Росбанка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 83% год к году и достигла 54 миллиардов рублей (за 11 месяцев 2023 года - 29 миллиардов рублей)", - указывается в материалах.
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
В Т-Банке заявили, что его терминалы работают с картами Visa и Mastercard
13 декабря, 22:01
Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и Росбанке достиг 5 триллионов рублей. Суммарный размер кредитного портфеля двух банков составил 2,7 триллиона рублей.
Общее количество клиентов экосистемы "Т-Технологий" выросло на 19% и достигло 46,9 миллиона, количество активных ее пользователей увеличилось на 17% - до 32 миллионов. Общий объем покупок по картам вырос на 35% год к году за 11 месяцев 2024 года и достиг 8,1 триллиона рублей.
 
РОССИЯТ-БанкприбыльРосбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала