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Товары из магазина "Чижик" теперь можно купить в приложении "Т-Банка"

Товары из магазина "Чижик" теперь можно купить в приложении "Т-Банка" - 18.12.2024, ПРАЙМ

Товары из магазина "Чижик" теперь можно купить в приложении "Т-Банка"

Товары из продуктового магазина "Чижик" (входит в группу X5 Retail) теперь можно купить в приложении "Т-Банка", функция доступна пользователям на iOS и Android, | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T06:45+0300

2024-12-18T06:45+0300

2024-12-18T06:45+0300

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московская область

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x5 retail group

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Товары из продуктового магазина "Чижик" (входит в группу X5 Retail) теперь можно купить в приложении "Т-Банка", функция доступна пользователям на iOS и Android, рассказали РИА Новости в пресс-службе Х5. "Торговая сеть "Чижик" запускает собственную витрину с продуктами в приложении "Т-Банка". Ознакомиться с ассортиментом торговой сети и оформить заказ можно в категории "Супермаркеты" в разделе "Город" приложения банка на iOS или Android", - рассказали в компании. Там добавили, что скорость доставки зависит от удаленности клиента от магазина и может составлять от 30 минут до двух часов. При этом максимальный вес заказа - 30 килограммов. Воспользоваться сервисом уже могут жители Москвы и Московской области, а также Екатеринбурга, Воронежа, Волгограда, Перми, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Твери, Владимира и Тулы. В планах у компании расширить географию. Отмечается, что цены в приложении идентичны ценам в оффлайн-магазинах. Сборка и доставка заказов осуществляется торговой сетью.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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