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Товары из магазина "Чижик" теперь можно купить в приложении "Т-Банка" - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Товары из магазина "Чижик" теперь можно купить в приложении "Т-Банка"
Товары из магазина "Чижик" теперь можно купить в приложении "Т-Банка" - 18.12.2024, ПРАЙМ
Товары из магазина "Чижик" теперь можно купить в приложении "Т-Банка"
Товары из продуктового магазина "Чижик" (входит в группу X5 Retail) теперь можно купить в приложении "Т-Банка", функция доступна пользователям на iOS и Android, | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T06:45+0300
2024-12-18T06:45+0300
бизнес
банки
финансы
москва
московская область
екатеринбург
x5 retail group
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Товары из продуктового магазина "Чижик" (входит в группу X5 Retail) теперь можно купить в приложении "Т-Банка", функция доступна пользователям на iOS и Android, рассказали РИА Новости в пресс-службе Х5. "Торговая сеть "Чижик" запускает собственную витрину с продуктами в приложении "Т-Банка". Ознакомиться с ассортиментом торговой сети и оформить заказ можно в категории "Супермаркеты" в разделе "Город" приложения банка на iOS или Android", - рассказали в компании. Там добавили, что скорость доставки зависит от удаленности клиента от магазина и может составлять от 30 минут до двух часов. При этом максимальный вес заказа - 30 килограммов. Воспользоваться сервисом уже могут жители Москвы и Московской области, а также Екатеринбурга, Воронежа, Волгограда, Перми, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Твери, Владимира и Тулы. В планах у компании расширить географию. Отмечается, что цены в приложении идентичны ценам в оффлайн-магазинах. Сборка и доставка заказов осуществляется торговой сетью.
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192
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192
40
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5
4.7
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бизнес, банки, финансы, москва, московская область, екатеринбург, x5 retail group
Бизнес, Банки, Финансы, МОСКВА, Московская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, X5 Retail Group
06:45 18.12.2024
 
Товары из магазина "Чижик" теперь можно купить в приложении "Т-Банка"

Товары из магазина "Чижик" теперь можно купить в приложении "Т-Банка"

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Товары из продуктового магазина "Чижик" (входит в группу X5 Retail) теперь можно купить в приложении "Т-Банка", функция доступна пользователям на iOS и Android, рассказали РИА Новости в пресс-службе Х5.
"Торговая сеть "Чижик" запускает собственную витрину с продуктами в приложении "Т-Банка". Ознакомиться с ассортиментом торговой сети и оформить заказ можно в категории "Супермаркеты" в разделе "Город" приложения банка на iOS или Android", - рассказали в компании.
Там добавили, что скорость доставки зависит от удаленности клиента от магазина и может составлять от 30 минут до двух часов. При этом максимальный вес заказа - 30 килограммов.
Воспользоваться сервисом уже могут жители Москвы и Московской области, а также Екатеринбурга, Воронежа, Волгограда, Перми, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Твери, Владимира и Тулы. В планах у компании расширить географию.
Отмечается, что цены в приложении идентичны ценам в оффлайн-магазинах. Сборка и доставка заказов осуществляется торговой сетью.
 
БизнесБанкиФинансыМОСКВАМосковская областьЕКАТЕРИНБУРГX5 Retail Group
 
 
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