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АТОР: радикального повышения цен на отели в Турции ждать не стоит

АТОР: радикального повышения цен на отели в Турции ждать не стоит - 18.12.2024, ПРАЙМ

АТОР: радикального повышения цен на отели в Турции ждать не стоит

Радикального повышения цен на отели в Турции в 2025 году ждать не стоит – скорее всего, средняя ценовая ситуация практически повторит этот год, заявил в... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T05:11+0300

2024-12-18T05:11+0300

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Радикального повышения цен на отели в Турции в 2025 году ждать не стоит – скорее всего, средняя ценовая ситуация практически повторит этот год, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Сейчас до нас доносятся отголоски того, что снизить саму стоимость по сравнению с прошлым годом турецкие отели не могут, связано это с катастрофической девальвацией лиры. Я думаю, что какого-то радикального повышения цен однозначно ждать не стоит. Популярные на российском рынке отели проведут работу, чтобы подкорректировать периоды высоких цен", - сказал Мурадян. "Не стоит забывать, что в туризме не бывает высокой или низкой цены. Она не линейна и подвластна конкретным датам календаря. Поэтому "средняя температура по больнице", на мой взгляд, будет практически повторять картину 2024 года", - добавил он. При этом Мурадян отметил, что внести свои коррективы может курс рубля. "Даже если сейчас турецкие отели опустят цены на 10%, то рубль, находясь на отметке 100 плюс к доллару и евро, может показать, что Турция подорожала", - пояснил вице-президент АТОР. Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщал в конце июня в интервью РИА Новости вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. Он объяснял это тем, что часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август - в результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 декабря в 10.00 мск.

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бизнес, туризм, турция, москва, атор