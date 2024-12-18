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Республиканцы, выступавшие за помощь Украине, изменили позицию, пишут СМИ

Республиканцы, выступавшие за помощь Украине, изменили позицию, пишут СМИ - 18.12.2024, ПРАЙМ

Республиканцы, выступавшие за помощь Украине, изменили позицию, пишут СМИ

Некоторые республиканцы в Конгрессе, которые раньше активно поддерживали помощь Украине, изменили свою позицию после победы Дональда Трампа на президентских... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T08:52+0300

2024-12-18T08:52+0300

2024-12-18T09:03+0300

спецоперация на украине

сша

украина

республиканская партия

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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Некоторые республиканцы в Конгрессе, которые раньше активно поддерживали помощь Украине, изменили свою позицию после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает издание New York Times. "За несколько недель после победы Трампа на выборах, некоторые из самых ярых республиканских сторонников финансирования войны на Украине заметно изменили свой тон, чтобы соответствовать его (позиции. — Прим. ред.). <...> Они заявили, что в интересах Киева и Вашингтона — закончить войну, а не продолжать выписывать чеки, которые могут ее продлить", — говорится в статье. New York Times подчеркивает, что эти перемены значительны, отмечая, что республиканцы проявляют "всё меньший энтузиазм" к финансированию поставок оружия Украине. Один из конгрессменов, Тодд Янг, который раньше выступал за помощь, теперь считает, что целесообразно позволить будущему президенту достичь "позитивного решения".Сам Трамп в недавнем интервью журналу Time не раскрыл деталей своего плана по урегулированию конфликта, но отметил, что намерен использовать помощь Украине как инструмент давления на Россию. Избранный президент США вступит в должность 20 января. Трамп ранее заявлял, что конфликт в Украине никогда бы не начался, если бы он был на посту вместо Джо Байдена, добавляя, что, если будет переизбран, постарается разрешить ситуацию за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отметил, что конфликт слишком сложен для решения в такой короткий срок.

https://1prime.ru/20241217/dollar-853630024.html

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сша, украина, республиканская партия