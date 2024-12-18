https://1prime.ru/20241218/ukraina-853647833.html
СМИ: конфликт на Украине может стать самым глобальным с холодной войны
СМИ: конфликт на Украине может стать самым глобальным с холодной войны - 18.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: конфликт на Украине может стать самым глобальным с холодной войны
Конфликт в Украине стал наиболее значительным с момента окончания холодной войны, поскольку в него вовлечены многочисленные страны, что подчеркивает газета... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T09:22+0300
2024-12-18T09:22+0300
2024-12-18T09:22+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Конфликт в Украине стал наиболее значительным с момента окончания холодной войны, поскольку в него вовлечены многочисленные страны, что подчеркивает газета Politico. Издание указывает на то, что с февраля 2022 года этот конфликт эволюционировал в крупнейшую сухопутную войну в Европе со времён Второй мировой войны и теперь претендует на статус самого масштабного мирового конфликта со времён холодной войны. Согласно статье Politico, более десятка стран участвуют в конфликте, как прямо, так и косвенно. Один из историков, процитированных в статье, указал, что аналогичную ситуацию наблюдали во время войны в Афганистане, когда афганские "моджахеды" получали поддержку от Запада и Пакистана. Президент России Владимир Путин ранее высказывался о том, что противник, при поддержке Запада, действует в соответствии с их интересами, ведя войну против России руками украинцев. Россия утверждает, что поставки вооружения Украине затрудняют мирные переговоры и вовлекают страны НАТО в конфликт, описывая это как "игру с огнем". Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивает, что любые грузы с оружием будут рассматриваться как законные цели для России. Он также заявил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров в таких странах, как Великобритания, Германия и Италия. В Кремле подчеркивают, что увеличение поставок оружия Украине со стороны Запада препятствует переговорам и может негативно сказаться на ситуации.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
СМИ: конфликт на Украине может стать самым глобальным с холодной войны
Politico: конфликт на Украине может стать самым глобальным с холодной войны
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Конфликт в Украине стал наиболее значительным с момента окончания холодной войны, поскольку в него вовлечены многочисленные страны, что подчеркивает газета Politico.
Издание указывает на то, что с февраля 2022 года этот конфликт эволюционировал в крупнейшую сухопутную войну в Европе со времён Второй мировой войны и теперь претендует на статус самого масштабного мирового конфликта со времён холодной войны.
Согласно статье Politico, более десятка стран участвуют в конфликте, как прямо, так и косвенно. Один из историков, процитированных в статье, указал, что аналогичную ситуацию наблюдали во время войны в Афганистане, когда афганские "моджахеды" получали поддержку от Запада и Пакистана.
НАТО будет координировать западную помощь Украине вместо США
Президент России Владимир Путин ранее высказывался о том, что противник, при поддержке Запада, действует в соответствии с их интересами, ведя войну против России руками украинцев. Россия утверждает, что поставки вооружения Украине затрудняют мирные переговоры и вовлекают страны НАТО в конфликт, описывая это как "игру с огнем".
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивает, что любые грузы с оружием будут рассматриваться как законные цели для России. Он также заявил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров в таких странах, как Великобритания, Германия и Италия. В Кремле подчеркивают, что увеличение поставок оружия Украине со стороны Запада препятствует переговорам и может негативно сказаться на ситуации.