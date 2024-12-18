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Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий
Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий - 18.12.2024, ПРАЙМ
Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий
Украинское руководство рискует потерять еще треть территории в результате конфликта. Такое мнение высказал ремьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T13:56+0300
2024-12-18T13:56+0300
2024-12-18T13:58+0300
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БРАТИСЛАВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украинское руководство рискует потерять еще треть территории в результате конфликта. Такое мнение высказал ремьер-министр Словакии Роберт Фицо.В то же время он обратил внимание, что приглашение в Североатлантический альянс Украине не грозит."Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории", - сказал Фицо во время заседания комитета парламента по европейским делам.Его цитирует словацкий портал Denník N.Ранее Фицо назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева, и который в итоге потеряет территорию.
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653419.html
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, НАТО
Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий
Премьер Словакии Фицо: Украина потеряет треть территории в результате конфликта
БРАТИСЛАВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украинское руководство рискует потерять еще треть территории в результате конфликта. Такое мнение высказал ремьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В то же время он обратил внимание, что приглашение в Североатлантический альянс Украине не грозит.
"Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории", - сказал Фицо во время заседания комитета парламента по европейским делам.
Его цитирует словацкий портал Denník N.
Ранее Фицо назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева, и который в итоге потеряет территорию.
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