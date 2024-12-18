Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий - 18.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853654002.html
Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий
Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий - 18.12.2024, ПРАЙМ
Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий
Украинское руководство рискует потерять еще треть территории в результате конфликта. Такое мнение высказал ремьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T13:56+0300
2024-12-18T13:58+0300
спецоперация на украине
украина
словакия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_ee72072ac670f4d30e0f299ac6429bdd.jpg
БРАТИСЛАВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украинское руководство рискует потерять еще треть территории в результате конфликта. Такое мнение высказал ремьер-министр Словакии Роберт Фицо.В то же время он обратил внимание, что приглашение в Североатлантический альянс Украине не грозит."Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории", - сказал Фицо во время заседания комитета парламента по европейским делам.Его цитирует словацкий портал Denník N.Ранее Фицо назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева, и который в итоге потеряет территорию.
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653419.html
украина
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_129:0:2750:1966_1920x0_80_0_0_a8a6626143bd07726c7f3ca085baa6a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, словакия, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, НАТО
13:56 18.12.2024 (обновлено: 13:58 18.12.2024)
 
Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий

Премьер Словакии Фицо: Украина потеряет треть территории в результате конфликта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украинское руководство рискует потерять еще треть территории в результате конфликта. Такое мнение высказал ремьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В то же время он обратил внимание, что приглашение в Североатлантический альянс Украине не грозит.
"Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории", - сказал Фицо во время заседания комитета парламента по европейским делам.
Его цитирует словацкий портал Denník N.
Ранее Фицо назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева, и который в итоге потеряет территорию.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе
13:20
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСЛОВАКИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала