https://1prime.ru/20241218/ukraina-853654002.html

Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий

Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий - 18.12.2024, ПРАЙМ

Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий

Украинское руководство рискует потерять еще треть территории в результате конфликта. Такое мнение высказал ремьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T13:56+0300

2024-12-18T13:56+0300

2024-12-18T13:58+0300

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БРАТИСЛАВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украинское руководство рискует потерять еще треть территории в результате конфликта. Такое мнение высказал ремьер-министр Словакии Роберт Фицо.В то же время он обратил внимание, что приглашение в Североатлантический альянс Украине не грозит."Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории", - сказал Фицо во время заседания комитета парламента по европейским делам.Его цитирует словацкий портал Denník N.Ранее Фицо назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева, и который в итоге потеряет территорию.

https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653419.html

украина

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украина, словакия, нато