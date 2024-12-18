https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853649706.html

Зеленский признал, что боится заморозки конфликта с Россией

Зеленский признал, что боится заморозки конфликта с Россией - 18.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский признал, что боится заморозки конфликта с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта на Украине и договоренности с Россией. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T10:53+0300

2024-12-18T10:53+0300

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта на Украине и договоренности с Россией."Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придем к соглашению с россиянами", - сообщил он в беседе с изданием Parisien, добавив, что лидер президентской гонки в США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что дискуссии о необходимости замораживания украинского конфликта, циркулирующие в западных странах, связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что российской стороне важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.

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россия, украина, всу, нато, сша, дональд трамп