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Зеленский признал, что боится заморозки конфликта с Россией
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта с Россией - 18.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта с Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта на Украине и договоренности с Россией. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T10:53+0300
2024-12-18T10:53+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта на Украине и договоренности с Россией."Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придем к соглашению с россиянами", - сообщил он в беседе с изданием Parisien, добавив, что лидер президентской гонки в США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что дискуссии о необходимости замораживания украинского конфликта, циркулирующие в западных странах, связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что российской стороне важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, НАТО, США, Дональд Трамп
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта с Россией
Зеленский признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта на Украине
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что считает опасными для себя заморозку конфликта на Украине и договоренности с Россией.
"Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придем к соглашению с россиянами", - сообщил он в беседе с изданием Parisien, добавив, что лидер президентской гонки в США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что дискуссии о необходимости замораживания украинского конфликта, циркулирующие в западных странах, связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что российской стороне важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.
На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное