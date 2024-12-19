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АТОР назвала стоимость недельного отдыха за рубежом

АТОР назвала стоимость недельного отдыха за рубежом - 19.12.2024, ПРАЙМ

АТОР назвала стоимость недельного отдыха за рубежом

Недельный отдых в бюджетном отеле за рубежом этой зимой и следующим летом обойдется российским туристам в среднем в 200 тысяч рублей на двоих с учетом всех... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T07:31+0300

2024-12-19T07:31+0300

2024-12-19T07:31+0300

туризм

бизнес

россия

москва

египет

турция

атор

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Недельный отдых в бюджетном отеле за рубежом этой зимой и следующим летом обойдется российским туристам в среднем в 200 тысяч рублей на двоих с учетом всех затрат, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Это примерно 150 тысяч рублей на двоих на зиму и следующее лето. При этом, если совокупно рассматривать все затраты туриста, то в среднем я бы, наверное, оценил в 200 тысяч рублей", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос, какая сумма сегодня нужна россиянам для отдыха за границей. Он уточнил, что речь идет о недельном туре. По словам Мурадяна, этих средств будет достаточно, чтобы поехать в Египет, Турцию, ОАЭ. "Не стоит обманываться: это будет не люксовый "все включено", а что-то бюджетное, скорее всего, без собственного пляжа", - добавил вице-президент ассоциации. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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туризм, бизнес, россия, москва, египет, турция, атор