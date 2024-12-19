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АТОР назвала стоимость недельного отдыха за рубежом - 19.12.2024, ПРАЙМ
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АТОР назвала стоимость недельного отдыха за рубежом
АТОР назвала стоимость недельного отдыха за рубежом - 19.12.2024, ПРАЙМ
АТОР назвала стоимость недельного отдыха за рубежом
Недельный отдых в бюджетном отеле за рубежом этой зимой и следующим летом обойдется российским туристам в среднем в 200 тысяч рублей на двоих с учетом всех... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T07:31+0300
2024-12-19T07:31+0300
туризм
бизнес
россия
москва
египет
турция
атор
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Недельный отдых в бюджетном отеле за рубежом этой зимой и следующим летом обойдется российским туристам в среднем в 200 тысяч рублей на двоих с учетом всех затрат, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Это примерно 150 тысяч рублей на двоих на зиму и следующее лето. При этом, если совокупно рассматривать все затраты туриста, то в среднем я бы, наверное, оценил в 200 тысяч рублей", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос, какая сумма сегодня нужна россиянам для отдыха за границей. Он уточнил, что речь идет о недельном туре. По словам Мурадяна, этих средств будет достаточно, чтобы поехать в Египет, Турцию, ОАЭ. "Не стоит обманываться: это будет не люксовый "все включено", а что-то бюджетное, скорее всего, без собственного пляжа", - добавил вице-президент ассоциации. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
туризм, бизнес, россия, москва, египет, турция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, АТОР
07:31 19.12.2024
 
АТОР назвала стоимость недельного отдыха за рубежом

АТОР: недельный отдых за рубежом обойдется россиянам в 200 тысяч рублей на двоих

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Недельный отдых в бюджетном отеле за рубежом этой зимой и следующим летом обойдется российским туристам в среднем в 200 тысяч рублей на двоих с учетом всех затрат, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Это примерно 150 тысяч рублей на двоих на зиму и следующее лето. При этом, если совокупно рассматривать все затраты туриста, то в среднем я бы, наверное, оценил в 200 тысяч рублей", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос, какая сумма сегодня нужна россиянам для отдыха за границей.
Он уточнил, что речь идет о недельном туре. По словам Мурадяна, этих средств будет достаточно, чтобы поехать в Египет, Турцию, ОАЭ.
"Не стоит обманываться: это будет не люксовый "все включено", а что-то бюджетное, скорее всего, без собственного пляжа", - добавил вице-президент ассоциации.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВАЕГИПЕТТУРЦИЯАТОР
 
 
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