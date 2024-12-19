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АТОР: турпоток из России в 2025 году может вырасти на 5-10% - 19.12.2024, ПРАЙМ
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АТОР: турпоток из России в 2025 году может вырасти на 5-10%
АТОР: турпоток из России в 2025 году может вырасти на 5-10% - 19.12.2024, ПРАЙМ
АТОР: турпоток из России в 2025 году может вырасти на 5-10%
Туристический поток из России за рубеж в следующем году может увеличиться на 5-10% по сравнению с текущим годом, однако выйти на допандемийные показатели вряд... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T05:02+0300
2024-12-19T05:02+0300
туризм
бизнес
россия
москва
европа
атор
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Туристический поток из России за рубеж в следующем году может увеличиться на 5-10% по сравнению с текущим годом, однако выйти на допандемийные показатели вряд ли удастся, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Каждый год после конца пандемии преподносит свои особенности, и 2025 год не станет исключением. С одной стороны, мы видим, что по дружеским странам ситуация стабилизировалась. С другой - санкции продолжаются. И для международного туризма ничего еще не решено. В любой момент может произойти остановка платежей за туристов. Мы по-прежнему в авиационной блокаде. У нас отсутствует доступ к получению запчастей на самолеты в прозрачных схемах. И нет предпосылок к открытию серьезного количества новых направлений", - сказал Мурадян. "С другой стороны то, что происходит с российским рублем, на удивление, практически не сказывается на покупательской способности. Во многом это связано с тем, что с ростом цен растут и зарплаты. Если эта тенденция сохранится, то потоки продолжат расти, пусть и умеренно, в диапазоне 5-10% год к году. Но мы не выйдем пока на показатели 2019 года, который был рекордным по выездному туризму. Во многом это связано с отсутствием авиасообщения с Европой, это был большой сегмент российского туризма", - добавил он. При этом вице-президент АТОР подчеркнул, что туристическая отрасль точно не готова отказаться "от борьбы за право российских граждан отдыхать там, где им нравится". "Туроператоры продолжают работать, готовить программы, контрактоваться на лето. Готовится и турецкое, и египетское направления, и Юго-Восточная Азия", - подчеркнул он. Согласно прогнозу Российского союза туриндустрии, по итогам этого года зарубежье посетит с различными целями, включая частные, деловые поездки и туристические, примерно 30 миллионов граждан России, и рост по сравнению с 2023 годом прогнозируется на уровне 20%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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туризм, бизнес, россия, москва, европа, атор, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, АТОР, Российский союз туриндустрии
05:02 19.12.2024
 
АТОР: турпоток из России в 2025 году может вырасти на 5-10%

АТОР: турпоток из России за рубеж в 2025 году может вырасти на 5-10%

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Туристический поток из России за рубеж в следующем году может увеличиться на 5-10% по сравнению с текущим годом, однако выйти на допандемийные показатели вряд ли удастся, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Каждый год после конца пандемии преподносит свои особенности, и 2025 год не станет исключением. С одной стороны, мы видим, что по дружеским странам ситуация стабилизировалась. С другой - санкции продолжаются. И для международного туризма ничего еще не решено. В любой момент может произойти остановка платежей за туристов. Мы по-прежнему в авиационной блокаде. У нас отсутствует доступ к получению запчастей на самолеты в прозрачных схемах. И нет предпосылок к открытию серьезного количества новых направлений", - сказал Мурадян.
"С другой стороны то, что происходит с российским рублем, на удивление, практически не сказывается на покупательской способности. Во многом это связано с тем, что с ростом цен растут и зарплаты. Если эта тенденция сохранится, то потоки продолжат расти, пусть и умеренно, в диапазоне 5-10% год к году. Но мы не выйдем пока на показатели 2019 года, который был рекордным по выездному туризму. Во многом это связано с отсутствием авиасообщения с Европой, это был большой сегмент российского туризма", - добавил он.
При этом вице-президент АТОР подчеркнул, что туристическая отрасль точно не готова отказаться "от борьбы за право российских граждан отдыхать там, где им нравится". "Туроператоры продолжают работать, готовить программы, контрактоваться на лето. Готовится и турецкое, и египетское направления, и Юго-Восточная Азия", - подчеркнул он.
Согласно прогнозу Российского союза туриндустрии, по итогам этого года зарубежье посетит с различными целями, включая частные, деловые поездки и туристические, примерно 30 миллионов граждан России, и рост по сравнению с 2023 годом прогнозируется на уровне 20%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВАЕВРОПААТОРРоссийский союз туриндустрии
 
 
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