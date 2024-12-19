https://1prime.ru/20241219/avto-853652012.html

Это не "китайцы". Названы самые популярные авто для аренды

Это не "китайцы". Названы самые популярные авто для аренды - 19.12.2024, ПРАЙМ

Это не "китайцы". Названы самые популярные авто для аренды

Самым востребованным автомобилем для аренды у россиян осенью этого года был Hyundai Solaris, а средняя цена аренды за сутки составила 2 000 рубле, подсчитали... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T08:00+0300

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2024-12-19T08:00+0300

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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Самым востребованным автомобилем для аренды у россиян осенью этого года был Hyundai Solaris, а средняя цена аренды за сутки составила 2 000 рубле, подсчитали эксперты Авито АвтоВ целом спрос на аренду авто для личного пользования осенью 2024 года вырос на 50,5% по сравнению с осенью 2023 года. Среди моделей, доступных для аренды, наиболее заметно за год вырос спрос на Lada Granta – на 97,1%, отмечают они.Лидирует в топ-5 самых популярных авто для аренды Hyundai Solaris с 8,33%. На втором месте Lada Granta с 8,26%. "Бронза" досталась Kia Rio с 5,22%. Четвертую и пятую позицию с делят Volkswagen Polo и Daewoo Matiz с примерно равными показателями (более 4%).В целом предложение по сравнению с осенью 2023 года выросло на 53,8%. Среди моделей лидером по динамике предложения оказался Ford Focus: количество объявлений по этой модели выросло в 3,5 раза. За ним следуют Lada Granta, Hyundai Solaris и Toyota Camry."Россияне все активнее используют аренду авто как инструмент для решения самого широкого спектра личных задач – от поездок по городу до путешествий по стране. При этом важным стимулом развития рынка автоаренды становится цифровизация, существенно упрощающая использование сервиса", - комментирует Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто.

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бизнес, москва, hyundai, lada niva legend, toyota camry, авто