Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Это не "китайцы". Названы самые популярные авто для аренды - 19.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241219/avto-853652012.html
Это не "китайцы". Названы самые популярные авто для аренды
Это не "китайцы". Названы самые популярные авто для аренды - 19.12.2024, ПРАЙМ
Это не "китайцы". Названы самые популярные авто для аренды
Самым востребованным автомобилем для аренды у россиян осенью этого года был Hyundai Solaris, а средняя цена аренды за сутки составила 2 000 рубле, подсчитали... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T08:00+0300
2024-12-19T08:00+0300
бизнес
москва
hyundai
lada niva legend
toyota camry
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83452/80/834528077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e9464da49ce9bd6fad555b1379d3146.jpg
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Самым востребованным автомобилем для аренды у россиян осенью этого года был Hyundai Solaris, а средняя цена аренды за сутки составила 2 000 рубле, подсчитали эксперты Авито АвтоВ целом спрос на аренду авто для личного пользования осенью 2024 года вырос на 50,5% по сравнению с осенью 2023 года. Среди моделей, доступных для аренды, наиболее заметно за год вырос спрос на Lada Granta – на 97,1%, отмечают они.Лидирует в топ-5 самых популярных авто для аренды Hyundai Solaris с 8,33%. На втором месте Lada Granta с 8,26%. "Бронза" досталась Kia Rio с 5,22%. Четвертую и пятую позицию с делят Volkswagen Polo и Daewoo Matiz с примерно равными показателями (более 4%).В целом предложение по сравнению с осенью 2023 года выросло на 53,8%. Среди моделей лидером по динамике предложения оказался Ford Focus: количество объявлений по этой модели выросло в 3,5 раза. За ним следуют Lada Granta, Hyundai Solaris и Toyota Camry."Россияне все активнее используют аренду авто как инструмент для решения самого широкого спектра личных задач – от поездок по городу до путешествий по стране. При этом важным стимулом развития рынка автоаренды становится цифровизация, существенно упрощающая использование сервиса", - комментирует Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто.
https://1prime.ru/20241217/avtomobili-853636649.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83452/80/834528077_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8907b0832d01778084c69ab48d542e57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, hyundai, lada niva legend, toyota camry, авто
Бизнес, МОСКВА, Hyundai, Lada Niva Legend, Toyota Camry, Авто
08:00 19.12.2024
 
Это не "китайцы". Названы самые популярные авто для аренды

Авито Авто: спрос на аренду авто за год вырос на 50%, в лидерах Hyundai Solaris

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов в Краснодаре
Работа автосалонов в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Самым востребованным автомобилем для аренды у россиян осенью этого года был Hyundai Solaris, а средняя цена аренды за сутки составила 2 000 рубле, подсчитали эксперты Авито Авто
В целом спрос на аренду авто для личного пользования осенью 2024 года вырос на 50,5% по сравнению с осенью 2023 года. Среди моделей, доступных для аренды, наиболее заметно за год вырос спрос на Lada Granta – на 97,1%, отмечают они.
Лидирует в топ-5 самых популярных авто для аренды Hyundai Solaris с 8,33%. На втором месте Lada Granta с 8,26%. "Бронза" досталась Kia Rio с 5,22%. Четвертую и пятую позицию с делят Volkswagen Polo и Daewoo Matiz с примерно равными показателями (более 4%).
В целом предложение по сравнению с осенью 2023 года выросло на 53,8%. Среди моделей лидером по динамике предложения оказался Ford Focus: количество объявлений по этой модели выросло в 3,5 раза. За ним следуют Lada Granta, Hyundai Solaris и Toyota Camry.
"Россияне все активнее используют аренду авто как инструмент для решения самого широкого спектра личных задач – от поездок по городу до путешествий по стране. При этом важным стимулом развития рынка автоаренды становится цифровизация, существенно упрощающая использование сервиса", - комментирует Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто.
Автомобильный рынок - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
Как изменилась средняя цена подержанного авто. Эксперты подсчитали
17 декабря, 16:41
 
БизнесМОСКВАHyundaiLada Niva LegendToyota CamryАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала