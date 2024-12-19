https://1prime.ru/20241219/dolgi-853694465.html

СМИ: средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года

СМИ: средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года - 19.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года

В 2024 году средняя задолженность россиян перед коллекторами опустилась ниже 200 тысяч рублей, составив 196 тысяч рублей. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T09:16+0300

2024-12-19T09:16+0300

2024-12-19T09:16+0300

россия

задолженность

коллекторы

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75755/90/757559066_0:75:400:300_1920x0_80_0_0_22282011d276fe9d2b62ace484126741.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В 2024 году средняя задолженность россиян перед коллекторами опустилась ниже 200 тысяч рублей, составив 196 тысяч рублей. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Таким образом, средний долг снизился на на 6,7 процента по сравнению с предыдущим годом.В последние годы средняя задолженность чаще всего колебалась в диапазоне 210-214 тысяч рублей. Речь идет о долгах клиентов перед банками. Коллекторы могут как взыскивать задолженности, так и выкупать просроченные долги, что означает передачу долговых обязательств клиентов к ним. В НАПКА подчеркивают, что снижение средней задолженности связано с тремя основными факторами: изменением структуры кредитования в вопросах одобрения и средних сумм по кредитам, повышением осознанности клиентов при оформлении кредитов, а также сокращением числа граждан, которые берут кредит и сразу же попадают в дефолт, отказываясь обслуживать свой долг. По данным ассоциации, на ноябрь 2024 года в России насчитывалось 6,8 миллиона человек с просроченной задолженностью по кредитам и займам.

https://1prime.ru/20241211/dolgi-853486379.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, задолженность, коллекторы