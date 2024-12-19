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СМИ: средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года
СМИ: средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года - 19.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года
В 2024 году средняя задолженность россиян перед коллекторами опустилась ниже 200 тысяч рублей, составив 196 тысяч рублей. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:16+0300
2024-12-19T09:16+0300
2024-12-19T09:16+0300
россия
задолженность
коллекторы
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В 2024 году средняя задолженность россиян перед коллекторами опустилась ниже 200 тысяч рублей, составив 196 тысяч рублей. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Таким образом, средний долг снизился на на 6,7 процента по сравнению с предыдущим годом.В последние годы средняя задолженность чаще всего колебалась в диапазоне 210-214 тысяч рублей. Речь идет о долгах клиентов перед банками. Коллекторы могут как взыскивать задолженности, так и выкупать просроченные долги, что означает передачу долговых обязательств клиентов к ним. В НАПКА подчеркивают, что снижение средней задолженности связано с тремя основными факторами: изменением структуры кредитования в вопросах одобрения и средних сумм по кредитам, повышением осознанности клиентов при оформлении кредитов, а также сокращением числа граждан, которые берут кредит и сразу же попадают в дефолт, отказываясь обслуживать свой долг. По данным ассоциации, на ноябрь 2024 года в России насчитывалось 6,8 миллиона человек с просроченной задолженностью по кредитам и займам.
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россия, задолженность, коллекторы
РОССИЯ, задолженность, коллекторы
СМИ: средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года
РБК: средний долг россиян коллекторам упал ниже 200 тысяч рублей
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ.
В 2024 году средняя задолженность россиян перед коллекторами опустилась ниже 200 тысяч рублей, составив 196 тысяч рублей. Об этом сообщает
издание РБК, ссылаясь на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Таким образом, средний долг снизился на на 6,7 процента по сравнению с предыдущим годом.
В последние годы средняя задолженность чаще всего колебалась в диапазоне 210-214 тысяч рублей. Речь идет о долгах клиентов перед банками. Коллекторы могут как взыскивать задолженности, так и выкупать просроченные долги, что означает передачу долговых обязательств клиентов к ним.
В НАПКА подчеркивают, что снижение средней задолженности связано с тремя основными факторами: изменением структуры кредитования в вопросах одобрения и средних сумм по кредитам, повышением осознанности клиентов при оформлении кредитов, а также сокращением числа граждан, которые берут кредит и сразу же попадают в дефолт, отказываясь обслуживать свой долг.
По данным ассоциации, на ноябрь 2024 года в России насчитывалось 6,8 миллиона человек с просроченной задолженностью по кредитам и займам.
Долги других стран перед Россией достигли 30 миллиардов долларов