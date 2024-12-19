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Путин прокомментировал убийство Кириллова - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин прокомментировал убийство Кириллова
Путин прокомментировал убийство Кириллова - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал убийство Кириллова
Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерала-лейтенант Игорь... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:15+0300
2024-12-19T14:16+0300
происшествия
владимир путин
теракт
комментарии
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерала-лейтенант Игорь Кириллов."Об убийстве генерала Кириллова... Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих", - отметил глава государства.Вместе с тем президент заявил, что киевский режим неоднократно совершал такого рода теракты против многих граждан России.По информации Следственного комитета России, утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, которое было заложено в припаркованный возле подъезда самокат. В результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Утром в среду правоохранители сообщили о задержании исполнителя теракта, которым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. По словам задержанного, он был завербован спецслужбами Украины, за совершение теракта ему было обещано вознаграждение в размере $100 тыс., а также выезд в Европейский союз.
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владимир путин, теракт, комментарии
Происшествия, Владимир Путин, теракт, комментарии
14:15 19.12.2024 (обновлено: 14:16 19.12.2024)
 
Путин прокомментировал убийство Кириллова

Путин: убийство Кириллова совершено способом, опасным для многих

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГенерал начальник РХБЗ Игорь Кириллов
Генерал начальник РХБЗ Игорь Кириллов - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерала-лейтенант Игорь Кириллов.
"Об убийстве генерала Кириллова... Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих", - отметил глава государства.
Вместе с тем президент заявил, что киевский режим неоднократно совершал такого рода теракты против многих граждан России.
По информации Следственного комитета России, утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, которое было заложено в припаркованный возле подъезда самокат. В результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
День образования войск РХБЗ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
Узбекистан контактирует с Россией о делу об убийстве генерала Кириллова
Вчера, 17:32
Утром в среду правоохранители сообщили о задержании исполнителя теракта, которым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. По словам задержанного, он был завербован спецслужбами Украины, за совершение теракта ему было обещано вознаграждение в размере $100 тыс., а также выезд в Европейский союз.
 
ПроисшествияВладимир Путинтеракткомментарии
 
 
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