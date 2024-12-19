https://1prime.ru/20241219/kirillov-853707190.html

Путин прокомментировал убийство Кириллова

Путин прокомментировал убийство Кириллова - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин прокомментировал убийство Кириллова

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерала-лейтенант Игорь... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T14:15+0300

2024-12-19T14:15+0300

2024-12-19T14:16+0300

происшествия

владимир путин

теракт

комментарии

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерала-лейтенант Игорь Кириллов."Об убийстве генерала Кириллова... Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих", - отметил глава государства.Вместе с тем президент заявил, что киевский режим неоднократно совершал такого рода теракты против многих граждан России.По информации Следственного комитета России, утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, которое было заложено в припаркованный возле подъезда самокат. В результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Утром в среду правоохранители сообщили о задержании исполнителя теракта, которым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. По словам задержанного, он был завербован спецслужбами Украины, за совершение теракта ему было обещано вознаграждение в размере $100 тыс., а также выезд в Европейский союз.

https://1prime.ru/20241218/kirillov-853670401.html

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владимир путин, теракт, комментарии