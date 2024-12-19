https://1prime.ru/20241219/minfin-853713094.html

Минфин подготовит изменения по семейной ипотеке

Минфин подготовит изменения по семейной ипотеке - 19.12.2024, ПРАЙМ

Минфин подготовит изменения по семейной ипотеке

Минфин РФ с учетом поручения президента РФ Владимира Путина по итогам прямой линии подготовит изменения по семейной ипотеке, чтобы исключить механизм лимитов,... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T16:06+0300

2024-12-19T16:06+0300

2024-12-19T16:07+0300

экономика

россия

ипотека

минфин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ с учетом поручения президента РФ Владимира Путина по итогам прямой линии подготовит изменения по семейной ипотеке, чтобы исключить механизм лимитов, говорится в материалах на сайте Минфина России."С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов", - говорится в сообщении.Отмечается, что при этом в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен."Сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается", - указывается в материалах министерства.Также отмечается, что лимиты - это техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы. Их основная цель - прогнозирование расходов бюджета.По данным Минфина, в 2024 году на реализацию программы "Семейная ипотека" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей. Из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 142 миллиарда рублей. В федеральном законе "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" предусмотрены средства в объеме 1 триллион 449,4 миллиарда рублей, в том числе: в 2025 году - 637 миллиардов рублей, в 2026 году - 454,1 миллиарда рублей, в 2027 году - 358,3 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20241219/ipoteka-853708377.html

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россия, ипотека, минфин