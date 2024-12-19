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Bloomberg: страны G7 решили ужесточить ограничения цен на нефть РФ - 19.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241219/ogranicheniya-853720841.html
Bloomberg: страны G7 решили ужесточить ограничения цен на нефть РФ
Bloomberg: страны G7 решили ужесточить ограничения цен на нефть РФ - 19.12.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: страны G7 решили ужесточить ограничения цен на нефть РФ
Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до $40за баррель,... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T18:25+0300
2024-12-19T18:58+0300
экономика
g7
российская нефть
цены
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до $40за баррель, сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на источники."Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть... Рассматриваемые варианты варьируются от фактической замены механизма при помощи полного запрета на обработку российского сырья до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до около 40 долларов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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g7, российская нефть, цены
Экономика, G7, российская нефть, цены
18:25 19.12.2024 (обновлено: 18:58 19.12.2024)
 
Bloomberg: страны G7 решили ужесточить ограничения цен на нефть РФ

Bloomberg: страны G7 изучают способы ужесточения ограничений ценна нефть РФ

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до $40за баррель, сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
"Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть... Рассматриваемые варианты варьируются от фактической замены механизма при помощи полного запрета на обработку российского сырья до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до около 40 долларов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
РФ получила предложения от Пакистана по разведке нефти и газа на шельфе
4 декабря, 14:33
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
 
ЭкономикаG7российская нефтьцены
 
 
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