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Bloomberg: страны G7 решили ужесточить ограничения цен на нефть РФ

Bloomberg: страны G7 решили ужесточить ограничения цен на нефть РФ - 19.12.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: страны G7 решили ужесточить ограничения цен на нефть РФ

Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до $40за баррель,... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T18:25+0300

2024-12-19T18:25+0300

2024-12-19T18:58+0300

экономика

g7

российская нефть

цены

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до $40за баррель, сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на источники."Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть... Рассматриваемые варианты варьируются от фактической замены механизма при помощи полного запрета на обработку российского сырья до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до около 40 долларов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

g7, российская нефть, цены