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Названы самые комфортабельные отели в Армении - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Названы самые комфортабельные отели в Армении
Названы самые комфортабельные отели в Армении - 19.12.2024, ПРАЙМ
Названы самые комфортабельные отели в Армении
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости Самые комфортабельные отели находятся в столице Армении, вежливые - в Катаре, а чистые и удобные по расположению - в Китае,... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T03:25+0300
2024-12-19T03:25+0300
бизнес
недвижимость
самарканд
катар
китай
onetwotrip
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости Самые комфортабельные отели находятся в столице Армении, вежливые - в Катаре, а чистые и удобные по расположению - в Китае, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Сервис составил рейтинг отелей на основе оценок своих клиентов, которые оценивали гостиницы по шкале от 1 до 10 по определенным параметрам: расположение, соотношение цены и качества, работа персонала, комфорт и чистота в номере. "Самые комфортабельные отели можно найти в Ереване: они набрали 8,8 балла из 10. Гости часто упоминают, что чувствуют себя там как дома благодаря гостеприимному персоналу и красивым уютным интерьерам. Кроме того, в топе оказались Будапешт (8,6), Гуанчжоу (8,5)", - сообщается в исследовании. В сервисе также назвали топ городов по работе персонала. На первом месте по этому показателю с максимальной оценкой 9,9 оказалась столица Катара - Доха, где работают самые внимательные и вежливые сотрудники. Следующими в рейтинге идут столица Киргизии - Бишкек (9,3) и город Убуд на острове Бали (9,2). "Лучшие отели по расположению находятся в Шэньчжэне: средняя оценка объектов размещения в мегаполисе на юго-востоке Китая составила 9,7 балла из 10. Гости многих гостиниц отмечают хороший вид из окна номера на город и близость к достопримечательностям. Также удачно расположены объекты размещения в Самарканде (9,6) и Венеции (9,4)", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что лучшее соотношение цены и качества, по мнению туристов, в отелях Самарканда (оценка 9,2), а на втором и третьем месте - Доха и Ереван (8,9 и 8,8 соответственно). Самые чистые отели расположены в Шэньчжэне со средней оценкой 9,6. На следующих строчках - Самарканд (9,3) и Бишкек (9,1), там туристы оценивают качество уборки и современные удобства в гостиничных номерах.
самарканд
катар
китай
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4.7
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, самарканд, катар, китай, onetwotrip
Бизнес, Недвижимость, Самарканд, КАТАР, КИТАЙ, OneTwoTrip
03:25 19.12.2024
 
Названы самые комфортабельные отели в Армении

OneTwoTrip: самые комфортабельные отели находятся в Ереване, вежливые - в Катаре

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости Самые комфортабельные отели находятся в столице Армении, вежливые - в Катаре, а чистые и удобные по расположению - в Китае, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Сервис составил рейтинг отелей на основе оценок своих клиентов, которые оценивали гостиницы по шкале от 1 до 10 по определенным параметрам: расположение, соотношение цены и качества, работа персонала, комфорт и чистота в номере.
"Самые комфортабельные отели можно найти в Ереване: они набрали 8,8 балла из 10. Гости часто упоминают, что чувствуют себя там как дома благодаря гостеприимному персоналу и красивым уютным интерьерам. Кроме того, в топе оказались Будапешт (8,6), Гуанчжоу (8,5)", - сообщается в исследовании.
В сервисе также назвали топ городов по работе персонала. На первом месте по этому показателю с максимальной оценкой 9,9 оказалась столица Катара - Доха, где работают самые внимательные и вежливые сотрудники. Следующими в рейтинге идут столица Киргизии - Бишкек (9,3) и город Убуд на острове Бали (9,2).
"Лучшие отели по расположению находятся в Шэньчжэне: средняя оценка объектов размещения в мегаполисе на юго-востоке Китая составила 9,7 балла из 10. Гости многих гостиниц отмечают хороший вид из окна номера на город и близость к достопримечательностям. Также удачно расположены объекты размещения в Самарканде (9,6) и Венеции (9,4)", - говорится в исследовании.
Аналитики отметили, что лучшее соотношение цены и качества, по мнению туристов, в отелях Самарканда (оценка 9,2), а на втором и третьем месте - Доха и Ереван (8,9 и 8,8 соответственно).
Самые чистые отели расположены в Шэньчжэне со средней оценкой 9,6. На следующих строчках - Самарканд (9,3) и Бишкек (9,1), там туристы оценивают качество уборки и современные удобства в гостиничных номерах.
 
БизнесНедвижимостьСамаркандКАТАРКИТАЙOneTwoTrip
 
 
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