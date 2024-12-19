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В Приморье два человека погибли в ДТП с опрокидыванием автомобиля - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В Приморье два человека погибли в ДТП с опрокидыванием автомобиля
В Приморье два человека погибли в ДТП с опрокидыванием автомобиля - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Приморье два человека погибли в ДТП с опрокидыванием автомобиля
Два человека погибли и еще двое пострадали в результате съезда с дороги с опрокидыванием автомобиля в Хорольском районе Приморья, сообщает краевая полиция. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T07:06+0300
2024-12-19T07:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – ПРАЙМ. Два человека погибли и еще двое пострадали в результате съезда с дороги с опрокидыванием автомобиля в Хорольском районе Приморья, сообщает краевая полиция. По данным ведомства, на 64 километре автодороги "Михайловка-Турий Рог" 67-летний водитель автомобиля Toyota ToyoAce не справился с управлением из-за заполнившего салон пара после хлопка под капотом и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. "В результате автоаварии два пассажира Toyota ToyoAce погибли (женщины в возрасте 59 лет и 41 года), два пассажира (27-летний мужчина и 19-летняя девушка) получили травмы и были госпитализированы. Водитель не пострадал", - говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю. По факту ДТП организована проверка.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, владивосток, приморье, приморский край, умвд, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, УМВД, Toyota Camry
07:06 19.12.2024
 
В Приморье два человека погибли в ДТП с опрокидыванием автомобиля

В Приморье два человека погибли и двое пострадали в ДТП с опрокидыванием автомобиля

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – ПРАЙМ. Два человека погибли и еще двое пострадали в результате съезда с дороги с опрокидыванием автомобиля в Хорольском районе Приморья, сообщает краевая полиция.
По данным ведомства, на 64 километре автодороги "Михайловка-Турий Рог" 67-летний водитель автомобиля Toyota ToyoAce не справился с управлением из-за заполнившего салон пара после хлопка под капотом и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
"В результате автоаварии два пассажира Toyota ToyoAce погибли (женщины в возрасте 59 лет и 41 года), два пассажира (27-летний мужчина и 19-летняя девушка) получили травмы и были госпитализированы. Водитель не пострадал", - говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
По факту ДТП организована проверка.
 
БизнесРОССИЯВладивостокПриморьеПРИМОРСКИЙ КРАЙУМВДToyota Camry
 
 
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