https://1prime.ru/20241219/putin-853702706.html

Россия выбьет ВСУ с территории Курской области, заявил Путин

Россия выбьет ВСУ с территории Курской области, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ

Россия выбьет ВСУ с территории Курской области, заявил Путин

ВС России точно выбьют Вооруженные силы Украины из Курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T13:01+0300

2024-12-19T13:01+0300

2024-12-19T13:01+0300

спецоперация на украине

россия

всу

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. ВС России точно выбьют Вооруженные силы Украины из Курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.По словам президента, не понятно, почему украинские военные вошли в эту область и держатся там, при этом подвергая свои штурмовые группы и подразделения высокому риску."Мы совершенно точно их выбьем. Абсолютно точно. По-другому быть не может", — отметил президент.Однако российский лидер не смог назвать конкретную дату освобождения Курской области. Президент объяснил, что не хочет называть дату, чтобы не создавать ситуацию, когда российские войска пытаются достичь этой цели без учета возможных потерь.

https://1prime.ru/20241215/naemniki-853585170.html

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россия, всу, владимир путин