https://1prime.ru/20241219/putin-853714251.html

В Раде дерзко отреагировали на заявление Путина о переговорах по Украине

В Раде дерзко отреагировали на заявление Путина о переговорах по Украине - 19.12.2024, ПРАЙМ

В Раде дерзко отреагировали на заявление Путина о переговорах по Украине

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о переговорах по урегулированию конфликта в Украине,... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T16:36+0300

2024-12-19T16:36+0300

2024-12-19T16:36+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о переговорах по урегулированию конфликта в Украине, выдвинув условия. В четверг Путин в рамках прямой линии сообщил, что Москва всегда готова к диалогу и компромиссам с Украиной, однако утверждает, что Киев отказывается от них. Он также отметил, что Россия намерена подписывать договоры исключительно с легитимными органами власти, к которым, по его словам, относятся только Верховная Рада и её спикер. Путин добавил, что Россия готова обсуждать вопрос с Украиной, исходя из стамбульских соглашений 2022 года, учитывая текущую ситуацию на местности. "Исключительно условия Украины, как жертвы этой агрессии, должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", - цитирует Стефанчука издание "Страна.ua". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, и выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отмечал, что сейчас проводить выборы "несвоевременно". В июне Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Украине является парламент и его спикер. Ранее президент РФ выдвинул инициативы для мирного разрешения конфликта: Россия обещает немедленно прекратить огонь и заявить о готовности к переговорам, когда украинские войска выйдут с территории новых российских регионов. Он также добавил, что Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и необходимость отмены санкций против России.

https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653881.html

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россия, украина, владимир путин