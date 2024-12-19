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Цены на аренду жилья в России на Новый год выросли в 2,1 раза

Цены на аренду жилья в России на Новый год выросли в 2,1 раза - 19.12.2024, ПРАЙМ

Цены на аренду жилья в России на Новый год выросли в 2,1 раза

Цены на аренду жилья в российских городах на Новый год в среднем выросли в 2,1 раза по сравнению с базовым значением, характерным для зимы текущего года,... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T06:32+0300

2024-12-19T06:32+0300

2024-12-19T06:32+0300

недвижимость

бизнес

россия

москва

нижний новгород

казань

циан

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Цены на аренду жилья в российских городах на Новый год в среднем выросли в 2,1 раза по сравнению с базовым значением, характерным для зимы текущего года, подсчитали для РИА Новости аналитики одной из ведущих онлайн-платформ объявлений о продаже и аренде недвижимости в России "Циан". "Средняя наценка для аренды квартиры на Новый год относительно базового уровня, характерного для зимы 2024 года, - 2,1 раза. Максимальный показатель (3,2 раза) зафиксирован в Нижнем Новгороде, минимальный (1,4) - в Омске", - раскрыл динамику стоимости посуточной аренды в праздники руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. По его словам, по абсолютным цифрам лидируют туристические центры - Казань, Нижний Новгород, Сочи и Москва - там арендовать квартиру на новогоднюю ночь в среднем стоит 9,5 тысячи, 11,4 тысячи, 12,3 тысячи и 12,4 тысячи рублей соответственно. При этом в Санкт-Петербурге средняя цена заметно ниже - 7,1 тысячи рублей. "Это связано с тем, что в Северной столице заметная доля предложения приходится на очень компактные помещения в исторической застройке, которые не так хорошо подходят именно для праздничных вечеринок и пользуются меньшим спросом", - объяснил аналитик. Также в два раза повысилась средняя цена на съем жилья на праздники в Воронеже - с 2,9 до 5,8 тысячи рублей, в Волгограде - с 2,8 до 6,3 тысячи рублей.

москва

нижний новгород

казань

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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