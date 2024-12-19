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Цены на аренду жилья в России на Новый год выросли в 2,1 раза - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Цены на аренду жилья в России на Новый год выросли в 2,1 раза
Цены на аренду жилья в России на Новый год выросли в 2,1 раза - 19.12.2024, ПРАЙМ
Цены на аренду жилья в России на Новый год выросли в 2,1 раза
Цены на аренду жилья в российских городах на Новый год в среднем выросли в 2,1 раза по сравнению с базовым значением, характерным для зимы текущего года,... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T06:32+0300
2024-12-19T06:32+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
нижний новгород
казань
циан
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Цены на аренду жилья в российских городах на Новый год в среднем выросли в 2,1 раза по сравнению с базовым значением, характерным для зимы текущего года, подсчитали для РИА Новости аналитики одной из ведущих онлайн-платформ объявлений о продаже и аренде недвижимости в России "Циан". "Средняя наценка для аренды квартиры на Новый год относительно базового уровня, характерного для зимы 2024 года, - 2,1 раза. Максимальный показатель (3,2 раза) зафиксирован в Нижнем Новгороде, минимальный (1,4) - в Омске", - раскрыл динамику стоимости посуточной аренды в праздники руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. По его словам, по абсолютным цифрам лидируют туристические центры - Казань, Нижний Новгород, Сочи и Москва - там арендовать квартиру на новогоднюю ночь в среднем стоит 9,5 тысячи, 11,4 тысячи, 12,3 тысячи и 12,4 тысячи рублей соответственно. При этом в Санкт-Петербурге средняя цена заметно ниже - 7,1 тысячи рублей. "Это связано с тем, что в Северной столице заметная доля предложения приходится на очень компактные помещения в исторической застройке, которые не так хорошо подходят именно для праздничных вечеринок и пользуются меньшим спросом", - объяснил аналитик. Также в два раза повысилась средняя цена на съем жилья на праздники в Воронеже - с 2,9 до 5,8 тысячи рублей, в Волгограде - с 2,8 до 6,3 тысячи рублей.
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40
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недвижимость, бизнес, россия, москва, нижний новгород, казань, циан
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, КАЗАНЬ, ЦИАН
06:32 19.12.2024
 
Цены на аренду жилья в России на Новый год выросли в 2,1 раза

"Циан": цены на аренду жилья в российских городах на Новый год выросли в 2,1 раза

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Цены на аренду жилья в российских городах на Новый год в среднем выросли в 2,1 раза по сравнению с базовым значением, характерным для зимы текущего года, подсчитали для РИА Новости аналитики одной из ведущих онлайн-платформ объявлений о продаже и аренде недвижимости в России "Циан".
"Средняя наценка для аренды квартиры на Новый год относительно базового уровня, характерного для зимы 2024 года, - 2,1 раза. Максимальный показатель (3,2 раза) зафиксирован в Нижнем Новгороде, минимальный (1,4) - в Омске", - раскрыл динамику стоимости посуточной аренды в праздники руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.
По его словам, по абсолютным цифрам лидируют туристические центры - Казань, Нижний Новгород, Сочи и Москва - там арендовать квартиру на новогоднюю ночь в среднем стоит 9,5 тысячи, 11,4 тысячи, 12,3 тысячи и 12,4 тысячи рублей соответственно.
При этом в Санкт-Петербурге средняя цена заметно ниже - 7,1 тысячи рублей. "Это связано с тем, что в Северной столице заметная доля предложения приходится на очень компактные помещения в исторической застройке, которые не так хорошо подходят именно для праздничных вечеринок и пользуются меньшим спросом", - объяснил аналитик.
Также в два раза повысилась средняя цена на съем жилья на праздники в Воронеже - с 2,9 до 5,8 тысячи рублей, в Волгограде - с 2,8 до 6,3 тысячи рублей.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯМОСКВАНИЖНИЙ НОВГОРОДКАЗАНЬЦИАН
 
 
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