https://1prime.ru/20241219/turizm-853691068.html
АТОР спрогнозировать рост турпотока в Турцию из России по итогам 2024 года
АТОР спрогнозировать рост турпотока в Турцию из России по итогам 2024 года - 19.12.2024, ПРАЙМ
АТОР спрогнозировать рост турпотока в Турцию из России по итогам 2024 года
Лидером в выездном туризме по итогам года станет Турция, ожидается, что туристы из РФ совершат туда порядка 7,5 миллиона поездок; на втором месте Таиланд, на... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T08:30+0300
2024-12-19T08:30+0300
2024-12-19T08:30+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Лидером в выездном туризме по итогам года станет Турция, ожидается, что туристы из РФ совершат туда порядка 7,5 миллиона поездок; на втором месте Таиланд, на третьем - ОАЭ, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Самое популярное направление года – Турция - в среднем остановится на отметке 7,5 миллиона поездок из России. На втором месте, скорее всего, будет Таиланд с порядка 1,5 миллионами россиян. На третьем месте уверенно закрепятся Объединенные Арабские Эмираты - Дубай вполне может показать цифру в 1,3 миллиона", - сообщил Мурадян. По данным министерства культуры и туризма Турции, по итогам прошлого года граждане РФ совершили в Турцию свыше 6,3 миллиона поездок. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, турция, атор, туризм
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АТОР, Туризм
АТОР спрогнозировать рост турпотока в Турцию из России по итогам 2024 года
АТОР: турпоток в Турцию из России по итогам года вырастет на 20 процентов
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Лидером в выездном туризме по итогам года станет Турция, ожидается, что туристы из РФ совершат туда порядка 7,5 миллиона поездок; на втором месте Таиланд, на третьем - ОАЭ, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Самое популярное направление года – Турция - в среднем остановится на отметке 7,5 миллиона поездок из России. На втором месте, скорее всего, будет Таиланд с порядка 1,5 миллионами россиян. На третьем месте уверенно закрепятся Объединенные Арабские Эмираты - Дубай вполне может показать цифру в 1,3 миллиона", - сообщил Мурадян.
По данным министерства культуры и туризма Турции, по итогам прошлого года граждане РФ совершили в Турцию свыше 6,3 миллиона поездок.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10.00 мск.
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