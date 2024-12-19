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ВСУ нанесли удар ATACMS и Storm Shadow по комбинату в Ростовской области - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВСУ нанесли удар ATACMS и Storm Shadow по комбинату в Ростовской области
ВСУ нанесли удар ATACMS и Storm Shadow по комбинату в Ростовской области - 19.12.2024, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удар ATACMS и Storm Shadow по комбинату в Ростовской области
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T18:10+0300
2024-12-19T18:42+0300
спецоперация на украине
всу
ракетный удар
ростовская область
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, передало МО России.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, удар был нанесен 18 декабря с территории Украины. При этом расчетам ЗРК С-400, "Бук-М3" и ЗРПК "Панцирь" удалось сбить все шесть ракеты ATACMS и три крылатые ракеты Storm Shadow.Одна ракета Storm Shadow была отклонена от объекта атаки, но повредила техническое строение на территории комбината, сообщили в Минобороны РФ.При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что "данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа".
https://1prime.ru/20241216/vsu-853618107.html
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всу, ракетный удар, ростовская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, ракетный удар, Ростовская область
18:10 19.12.2024 (обновлено: 18:42 19.12.2024)
 
ВСУ нанесли удар ATACMS и Storm Shadow по комбинату в Ростовской области

МО РФ: ВСУ нанесли удар по комбинату в Ростовской области западными ракетами

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, передало МО России.
Как указывается в сообщении оборонного ведомства, удар был нанесен 18 декабря с территории Украины. При этом расчетам ЗРК С-400, "Бук-М3" и ЗРПК "Панцирь" удалось сбить все шесть ракеты ATACMS и три крылатые ракеты Storm Shadow.
Одна ракета Storm Shadow была отклонена от объекта атаки, но повредила техническое строение на территории комбината, сообщили в Минобороны РФ.
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При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что "данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа".
 
Спецоперация на УкраинеВСУракетный ударРостовская область
 
 
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