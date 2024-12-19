https://1prime.ru/20241219/udar-853720485.html

ВСУ нанесли удар ATACMS и Storm Shadow по комбинату в Ростовской области

ВСУ нанесли удар ATACMS и Storm Shadow по комбинату в Ростовской области - 19.12.2024, ПРАЙМ

ВСУ нанесли удар ATACMS и Storm Shadow по комбинату в Ростовской области

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T18:10+0300

2024-12-19T18:10+0300

2024-12-19T18:42+0300

спецоперация на украине

всу

ракетный удар

ростовская область

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, передало МО России.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, удар был нанесен 18 декабря с территории Украины. При этом расчетам ЗРК С-400, "Бук-М3" и ЗРПК "Панцирь" удалось сбить все шесть ракеты ATACMS и три крылатые ракеты Storm Shadow.Одна ракета Storm Shadow была отклонена от объекта атаки, но повредила техническое строение на территории комбината, сообщили в Минобороны РФ.При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что "данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа".

https://1prime.ru/20241216/vsu-853618107.html

ростовская область

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всу, ракетный удар, ростовская область