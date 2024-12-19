https://1prime.ru/20241219/zapad-853696872.html
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе - 19.12.2024, ПРАЙМ
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе
В западных странах фиксируется большой потенциал антивоенных настроений, рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T10:42+0300
2024-12-19T10:42+0300
2024-12-19T10:42+0300
спецоперация на украине
россия
запад
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/82707/12/827071216_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd4e114133668660ca0c5c46b2af07cc.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В западных странах фиксируется большой потенциал антивоенных настроений, рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.В то же время он добавил, что подобные настроения редко выдают в публичное поле. Однако, по его словам, поддержка мирных инициатив очень широкая"У того же Такера Карлсона, позиция которого по украинскому конфликту известна", - подчеркнул сенатор.Пушков отметил, что граждане Соединенных Штатов все меньше доверяют "мейнстрим-СМИ", в том числе CNN или МSNBC, так как они не только провоенные, но и "лживые". "По последним данным, им доверяет менее трети американцев (31%)", - резюмировал Пушков.
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653419.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82707/12/827071216_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_359af40664a0e493518cd54abeaa4024.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, алексей пушков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, Алексей Пушков
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе
Пушков: на Западе наблюдается большой потенциал антивоенных настроений
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ.
В западных странах фиксируется большой потенциал антивоенных настроений, рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале
.
В то же время он добавил, что подобные настроения редко выдают в публичное поле. Однако, по его словам, поддержка мирных инициатив очень широкая
"У того же Такера Карлсона, позиция которого по украинскому конфликту известна", - подчеркнул сенатор.
Пушков отметил, что граждане Соединенных Штатов все меньше доверяют "мейнстрим-СМИ", в том числе CNN или МSNBC, так как они не только провоенные, но и "лживые".
"По последним данным, им доверяет менее трети американцев (31%)", - резюмировал Пушков.
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе