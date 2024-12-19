https://1prime.ru/20241219/zapad-853696872.html

Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе

Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе - 19.12.2024, ПРАЙМ

Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе

В западных странах фиксируется большой потенциал антивоенных настроений, рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T10:42+0300

2024-12-19T10:42+0300

2024-12-19T10:42+0300

спецоперация на украине

россия

запад

алексей пушков

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В западных странах фиксируется большой потенциал антивоенных настроений, рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.В то же время он добавил, что подобные настроения редко выдают в публичное поле. Однако, по его словам, поддержка мирных инициатив очень широкая"У того же Такера Карлсона, позиция которого по украинскому конфликту известна", - подчеркнул сенатор.Пушков отметил, что граждане Соединенных Штатов все меньше доверяют "мейнстрим-СМИ", в том числе CNN или МSNBC, так как они не только провоенные, но и "лживые". "По последним данным, им доверяет менее трети американцев (31%)", - резюмировал Пушков.

https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653419.html

запад

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россия, запад, алексей пушков