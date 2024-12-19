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Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе - 19.12.2024, ПРАЙМ
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе
В западных странах фиксируется большой потенциал антивоенных настроений, рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T10:42+0300
2024-12-19T10:42+0300
спецоперация на украине
россия
запад
алексей пушков
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В западных странах фиксируется большой потенциал антивоенных настроений, рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.В то же время он добавил, что подобные настроения редко выдают в публичное поле. Однако, по его словам, поддержка мирных инициатив очень широкая"У того же Такера Карлсона, позиция которого по украинскому конфликту известна", - подчеркнул сенатор.Пушков отметил, что граждане Соединенных Штатов все меньше доверяют "мейнстрим-СМИ", в том числе CNN или МSNBC, так как они не только провоенные, но и "лживые". "По последним данным, им доверяет менее трети американцев (31%)", - резюмировал Пушков.
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653419.html
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россия, запад, алексей пушков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, Алексей Пушков
10:42 19.12.2024
 
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе

Пушков: на Западе наблюдается большой потенциал антивоенных настроений

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк#Алексей Пушков
#Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В западных странах фиксируется большой потенциал антивоенных настроений, рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
В то же время он добавил, что подобные настроения редко выдают в публичное поле. Однако, по его словам, поддержка мирных инициатив очень широкая
"У того же Такера Карлсона, позиция которого по украинскому конфликту известна", - подчеркнул сенатор.
Пушков отметил, что граждане Соединенных Штатов все меньше доверяют "мейнстрим-СМИ", в том числе CNN или МSNBC, так как они не только провоенные, но и "лживые".
"По последним данным, им доверяет менее трети американцев (31%)", - резюмировал Пушков.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
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