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Иначе грозит авария. Водителям напомнили о принципе "три П" - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Иначе грозит авария. Водителям напомнили о принципе "три П"
Иначе грозит авария. Водителям напомнили о принципе "три П" - 20.12.2024, ПРАЙМ
Иначе грозит авария. Водителям напомнили о принципе "три П"
Шины играют ключевую роль в безопасности движения — пренебрежение состоянием и давлением в них может привести к аварийным ситуациям и увеличению расхода... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:27+0300
2024-12-20T12:27+0300
авто
автомобильные шины
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Шины играют ключевую роль в безопасности движения — пренебрежение состоянием и давлением в них может привести к аварийным ситуациям и увеличению расхода топлива, пишет портал 32cars.ru.Как отмечает издание, водителям следует придерживаться принципа 3П: проверенные шины, правильное давление, правильная нагрузка. Нужно, в частности, приобретать только проверенную резину, не вестись на низкие цены или рекламу в соцсетях, а также спрашивать своих знакомых об опыте эксплуатации шин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПравильное давление важно для управления автомобилем. Снижение давления на 1 бар ухудшает управляемость и увеличивает тормозной путь. Поэтому следует проверять давление перед длительными поездками и при полной загрузке автомобиля. Рекомендованную величину давления производители указывают на наклейке или в инструкции. Нужно проверять давление на холодных шинах перед началом движения.При этом температура воздуха влияет на давление, разница в несколько градусов может изменить показатель до 0,4 бара.Кроме того, правильное давление помогает экономить топливо, снижая сопротивление качению. Недостаточное давление увеличивает расход топлива и ускоряет износ шин и подвески. Регулярная проверка давления хотя бы раз в месяц помогает избежать этих проблемПравильный выбор шин требует учета индекса нагрузки. Неправильный выбор может ухудшить управляемость и привести к повреждению покрышек. Индекс нагрузки обозначает максимальный вес, который способна выдержать шина, и должен соответствовать весу автомобиля.
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авто, автомобильные шины
Авто, автомобильные шины
12:27 20.12.2024
 
Иначе грозит авария. Водителям напомнили о принципе "три П"

Водителям напомнили о соблюдении правила "трех П" для безопасной езды

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Шины играют ключевую роль в безопасности движения — пренебрежение состоянием и давлением в них может привести к аварийным ситуациям и увеличению расхода топлива, пишет портал 32cars.ru.
Как отмечает издание, водителям следует придерживаться принципа 3П: проверенные шины, правильное давление, правильная нагрузка. Нужно, в частности, приобретать только проверенную резину, не вестись на низкие цены или рекламу в соцсетях, а также спрашивать своих знакомых об опыте эксплуатации шин.
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Правильное давление важно для управления автомобилем. Снижение давления на 1 бар ухудшает управляемость и увеличивает тормозной путь. Поэтому следует проверять давление перед длительными поездками и при полной загрузке автомобиля. Рекомендованную величину давления производители указывают на наклейке или в инструкции. Нужно проверять давление на холодных шинах перед началом движения.
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При этом температура воздуха влияет на давление, разница в несколько градусов может изменить показатель до 0,4 бара.
Кроме того, правильное давление помогает экономить топливо, снижая сопротивление качению. Недостаточное давление увеличивает расход топлива и ускоряет износ шин и подвески. Регулярная проверка давления хотя бы раз в месяц помогает избежать этих проблем
Правильный выбор шин требует учета индекса нагрузки. Неправильный выбор может ухудшить управляемость и привести к повреждению покрышек. Индекс нагрузки обозначает максимальный вес, который способна выдержать шина, и должен соответствовать весу автомобиля.
 
Автоавтомобильные шины
 
 
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