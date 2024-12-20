https://1prime.ru/20241220/3p-853737272.html

Иначе грозит авария. Водителям напомнили о принципе "три П"

Иначе грозит авария. Водителям напомнили о принципе "три П" - 20.12.2024, ПРАЙМ

Иначе грозит авария. Водителям напомнили о принципе "три П"

Шины играют ключевую роль в безопасности движения — пренебрежение состоянием и давлением в них может привести к аварийным ситуациям и увеличению расхода... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T12:27+0300

2024-12-20T12:27+0300

2024-12-20T12:27+0300

авто

автомобильные шины

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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Шины играют ключевую роль в безопасности движения — пренебрежение состоянием и давлением в них может привести к аварийным ситуациям и увеличению расхода топлива, пишет портал 32cars.ru.Как отмечает издание, водителям следует придерживаться принципа 3П: проверенные шины, правильное давление, правильная нагрузка. Нужно, в частности, приобретать только проверенную резину, не вестись на низкие цены или рекламу в соцсетях, а также спрашивать своих знакомых об опыте эксплуатации шин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПравильное давление важно для управления автомобилем. Снижение давления на 1 бар ухудшает управляемость и увеличивает тормозной путь. Поэтому следует проверять давление перед длительными поездками и при полной загрузке автомобиля. Рекомендованную величину давления производители указывают на наклейке или в инструкции. Нужно проверять давление на холодных шинах перед началом движения.При этом температура воздуха влияет на давление, разница в несколько градусов может изменить показатель до 0,4 бара.Кроме того, правильное давление помогает экономить топливо, снижая сопротивление качению. Недостаточное давление увеличивает расход топлива и ускоряет износ шин и подвески. Регулярная проверка давления хотя бы раз в месяц помогает избежать этих проблемПравильный выбор шин требует учета индекса нагрузки. Неправильный выбор может ухудшить управляемость и привести к повреждению покрышек. Индекс нагрузки обозначает максимальный вес, который способна выдержать шина, и должен соответствовать весу автомобиля.

https://1prime.ru/20241220/inomarki-853735233.html

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авто, автомобильные шины