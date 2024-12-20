https://1prime.ru/20241220/avtotor-853758545.html

"Автотор" планирует начать выпуск новых машин на газомоторном топливе

"Автотор" планирует начать выпуск новых машин на газомоторном топливе - 20.12.2024, ПРАЙМ

"Автотор" планирует начать выпуск новых машин на газомоторном топливе

Калининградский "Автотор" планирует начать производить в 2025 году новые модели автомобилей на газомоторном топливе, сообщила пресс-служба предприятия. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T19:39+0300

2024-12-20T19:39+0300

2024-12-20T19:39+0300

экономика

авто

калининград

автотор

выпуск автомобилей

https://cdnn.1prime.ru/img/84037/25/840372517_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b14ce63ae899d14bad0cf0f9105dbae6.jpg

КАЛИНИНГРАД, 20 дек - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует начать производить в 2025 году новые модели автомобилей на газомоторном топливе, сообщила пресс-служба предприятия. В Калининграде на площадке предприятия "Автотор Холдинг" состоялся IV Всероссийский газомоторный форум, на котором обсудили перспективы применения природного газа на транспорте. "Калининградская область выбрана в качестве площадки в связи с высоким потенциалом развития потребления природного газа на транспорте, как сжиженного, так и компримированного, а также планами "Автотор" по началу производства новых моделей газомоторного транспорта в 2025 году. В их числе – легковые и внедорожные автомобили, легкий коммерческий транспорт", - говорится в сообщении. К обсуждению направлений развития рынка газомоторного топлива России пригласили бизнес и участников рынка – операторов газозаправочной инфраструктуры, производителей газомоторного оборудования и транспорта на метане. Эффективность применения природного газа на транспорте на своем примере показал "Газпром". Почти 15 тысяч автомобилей или 63% всего парка "Газпрома" переведено на природный газ. "За прошедшие годы газификация транспорта дала экономию в 14 миллиардов рублей на разнице цен между бензином, дизелем и метаном. В 2024 году по заказу "Газпрома" начался выпуск газомоторной дорожно-строительной техники: бульдозеров, трубоукладчиков, экскаваторов. Уже принято решение о продолжении программы "Газпрома" по переводу собственных и привлеченных транспортных средств до 2030 года", – приводит пресс-служба слова председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова. На форуме озвучены перспективы расширения поддержки рынка газомоторного топлива на федеральном уровне, в том числе расширение сети стационарных и мобильных заправок. ООО "Газпром газомоторное топливо" проанализировало меры поддержки электротранспорта, по аналогии компания предлагает поддержать и транспорт на природном газе. Речь, в частности, идет о льготах на проезд по платным участкам федеральных дорог, парковку и лизинг.

https://1prime.ru/20241220/rossija-853728883.html

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, калининград, автотор, выпуск автомобилей