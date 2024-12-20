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"Автотор" планирует начать выпуск новых машин на газомоторном топливе - 20.12.2024, ПРАЙМ
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"Автотор" планирует начать выпуск новых машин на газомоторном топливе
"Автотор" планирует начать выпуск новых машин на газомоторном топливе - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Автотор" планирует начать выпуск новых машин на газомоторном топливе
Калининградский "Автотор" планирует начать производить в 2025 году новые модели автомобилей на газомоторном топливе, сообщила пресс-служба предприятия. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:39+0300
2024-12-20T19:39+0300
экономика
авто
калининград
автотор
выпуск автомобилей
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КАЛИНИНГРАД, 20 дек - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует начать производить в 2025 году новые модели автомобилей на газомоторном топливе, сообщила пресс-служба предприятия. В Калининграде на площадке предприятия "Автотор Холдинг" состоялся IV Всероссийский газомоторный форум, на котором обсудили перспективы применения природного газа на транспорте. "Калининградская область выбрана в качестве площадки в связи с высоким потенциалом развития потребления природного газа на транспорте, как сжиженного, так и компримированного, а также планами "Автотор" по началу производства новых моделей газомоторного транспорта в 2025 году. В их числе – легковые и внедорожные автомобили, легкий коммерческий транспорт", - говорится в сообщении. К обсуждению направлений развития рынка газомоторного топлива России пригласили бизнес и участников рынка – операторов газозаправочной инфраструктуры, производителей газомоторного оборудования и транспорта на метане. Эффективность применения природного газа на транспорте на своем примере показал "Газпром". Почти 15 тысяч автомобилей или 63% всего парка "Газпрома" переведено на природный газ. "За прошедшие годы газификация транспорта дала экономию в 14 миллиардов рублей на разнице цен между бензином, дизелем и метаном. В 2024 году по заказу "Газпрома" начался выпуск газомоторной дорожно-строительной техники: бульдозеров, трубоукладчиков, экскаваторов. Уже принято решение о продолжении программы "Газпрома" по переводу собственных и привлеченных транспортных средств до 2030 года", – приводит пресс-служба слова председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова. На форуме озвучены перспективы расширения поддержки рынка газомоторного топлива на федеральном уровне, в том числе расширение сети стационарных и мобильных заправок. ООО "Газпром газомоторное топливо" проанализировало меры поддержки электротранспорта, по аналогии компания предлагает поддержать и транспорт на природном газе. Речь, в частности, идет о льготах на проезд по платным участкам федеральных дорог, парковку и лизинг.
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авто, калининград, автотор, выпуск автомобилей
Экономика, Авто, КАЛИНИНГРАД, Автотор, выпуск автомобилей
19:39 20.12.2024
 
"Автотор" планирует начать выпуск новых машин на газомоторном топливе

"Автотор" планирует начать в 2025 году выпуск новых авто на газомоторном топливе

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание завода "Автотор" в Калининграде
Здание завода Автотор в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 20 дек - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует начать производить в 2025 году новые модели автомобилей на газомоторном топливе, сообщила пресс-служба предприятия.
В Калининграде на площадке предприятия "Автотор Холдинг" состоялся IV Всероссийский газомоторный форум, на котором обсудили перспективы применения природного газа на транспорте.
"Калининградская область выбрана в качестве площадки в связи с высоким потенциалом развития потребления природного газа на транспорте, как сжиженного, так и компримированного, а также планами "Автотор" по началу производства новых моделей газомоторного транспорта в 2025 году. В их числе – легковые и внедорожные автомобили, легкий коммерческий транспорт", - говорится в сообщении.
К обсуждению направлений развития рынка газомоторного топлива России пригласили бизнес и участников рынка – операторов газозаправочной инфраструктуры, производителей газомоторного оборудования и транспорта на метане. Эффективность применения природного газа на транспорте на своем примере показал "Газпром". Почти 15 тысяч автомобилей или 63% всего парка "Газпрома" переведено на природный газ.
"За прошедшие годы газификация транспорта дала экономию в 14 миллиардов рублей на разнице цен между бензином, дизелем и метаном. В 2024 году по заказу "Газпрома" начался выпуск газомоторной дорожно-строительной техники: бульдозеров, трубоукладчиков, экскаваторов. Уже принято решение о продолжении программы "Газпрома" по переводу собственных и привлеченных транспортных средств до 2030 года", – приводит пресс-служба слова председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова.
На форуме озвучены перспективы расширения поддержки рынка газомоторного топлива на федеральном уровне, в том числе расширение сети стационарных и мобильных заправок. ООО "Газпром газомоторное топливо" проанализировало меры поддержки электротранспорта, по аналогии компания предлагает поддержать и транспорт на природном газе. Речь, в частности, идет о льготах на проезд по платным участкам федеральных дорог, парковку и лизинг.
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