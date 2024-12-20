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Движение поездов на станции Княжая в Мурманской области восстановлено - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Движение поездов на станции Княжая в Мурманской области восстановлено
Движение поездов на станции Княжая в Мурманской области восстановлено - 20.12.2024, ПРАЙМ
Движение поездов на станции Княжая в Мурманской области восстановлено
Движение поездов по обоим путям станции Княжая в Мурманской области полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме, сообщила Октябрьская железная... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T07:37+0300
2024-12-20T07:37+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Движение поездов по обоим путям станции Княжая в Мурманской области полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал РЖД). "Сегодня, 20 декабря, в 01.25 открыто движение по обоим путям станции Княжая Октябрьской железной дороги после завершения всех восстановительных работ", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение поездов осуществляется в штатном режиме. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельсов. Сообщалось, что пострадал 31 человек, двое скончались. Возбуждено уголовное дело, задержан машинист грузового поезда и его помощник.
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РОССИЯ, Бизнес, Экономика, МОСКВА, МУРМАНСК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
07:37 20.12.2024
 
Движение поездов на станции Княжая в Мурманской области восстановлено

Движение поездов по обоим путям станции Княжая в Мурманской области восстановлено

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Движение поездов по обоим путям станции Княжая в Мурманской области полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал РЖД).
"Сегодня, 20 декабря, в 01.25 открыто движение по обоим путям станции Княжая Октябрьской железной дороги после завершения всех восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение поездов осуществляется в штатном режиме.
В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельсов. Сообщалось, что пострадал 31 человек, двое скончались. Возбуждено уголовное дело, задержан машинист грузового поезда и его помощник.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМОСКВАМУРМАНСКСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖД
 
 
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