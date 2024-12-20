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Эксперт рассказал, как улучшить работу газового хаба в Турции

Эксперт рассказал, как улучшить работу газового хаба в Турции - 20.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как улучшить работу газового хаба в Турции

Усиление технической инфраструктуры и устранение юридических барьеров потребуется для успешной реализации газового хаба в Турции, заявил РИА Новости эксперт по... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T05:46+0300

2024-12-20T05:46+0300

2024-12-20T05:46+0300

энергетика

газ

экономика

турция

анкара

европа

владимир путин

павел сорокин

botaş

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СТАМБУЛ, 20 дек - ПРАЙМ. Усиление технической инфраструктуры и устранение юридических барьеров потребуется для успешной реализации газового хаба в Турции, заявил РИА Новости эксперт по энергетическим рынкам, экс-глава департамента по закупкам турецкой госкорпорации BOTAŞ Али Ариф Актюрк. "Прежде всего для успешной работы газового хаба необходимо устранить юридические, коммерческие и технические барьеры. Необходимо отсутствие препятствий для входа на газовый рынок и выхода с него", - пояснил Актюрк. Так, по мнению эксперта, затруднения могут возникнуть из-за порядка выдачи лицензий в турецком законодательстве, так как эта система основана в первую очередь на торговле физическим товаром. Помимо изменения законодательства, как считает эксперт, необходимо отменить субсидирование цен на газ на внутреннем рынке Турции. "Эта мера не позволяет цене формироваться согласно собственной динамике спроса и предложения", - отметил Актюрк. Что касается технических барьеров, то речь идет о небольшой пропускной способности газопроводов, в связи с чем появляется необходимость в усилении инфраструктуры хаба. "Несмотря на то, что в точках входа в Турцию есть определенные мощности для российского газа и СПГ, транспортировка этого газа в Европу в больших объемах остается под вопросом", - подучернул эксперт. По его словам, если удастся развить турецкий рынок природного газа и обеспечить множество покупателей и продавцов, то, возможно, удастся реализовать проект в ближайшие десять лет. Москва и Анкара продолжают работу по созданию газового хаба с тем, чтобы это было взаимовыгодно, заявил в конце ноября РИА Новости первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Анкара рассчитывает запустить международный газовый хаб в 2025 году, заявил 1 ноября министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в ноябре заявил, что страны продолжают работу над созданием газового хаба, а Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. В начале октября он отмечал, что Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

турция

анкара

европа

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, турция, анкара, европа, владимир путин, павел сорокин, botaş, северный поток - 2