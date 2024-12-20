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Названы восемь самых доступных немецких моделей авто в России - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Названы восемь самых доступных немецких моделей авто в России
Названы восемь самых доступных немецких моделей авто в России - 20.12.2024, ПРАЙМ
Названы восемь самых доступных немецких моделей авто в России
К концу года дилеры стараются максимально распродать остатки автомобилей, завезенных по параллельному импорту, так как через две недели эти машины станут на год | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:12+0300
2024-12-20T11:12+0300
авто
volkswagen
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mercedes-benz
audi
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. К концу года дилеры стараются максимально распродать остатки автомобилей, завезенных по параллельному импорту, так как через две недели эти машины станут на год старше, можно выделить восемь моделей, которые являются самыми доступными, пишет Autonews.Самым доступным автомобилем Volkswagen из параллельного импорта стал седан Bora. Автомобиль можно приобрести с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. в паре с шестиступенчатым "автоматом". Стоит он от 2,4 миллиона рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже в списке Volkswagen Tharu. Это кроссовер 2023 года, оснащенный 2-литровым бензиновым двигателем, цена составляет 3,9 миллиона рублей.Бренд Audi в том-8 представлен седаном Audi A3 L выпуска 2024 года, у него 1,5-литровый двигатель, его цена 4,9 миллиона рублей, а также кроссовером Audi Q3: 2024 года, у него также 1,5-литровый двигатель, купить автомобиль можно за 5,8 миллиона рублей.В списке два автомобили производителя BMW — BMW X1, кроссовер 2024 года, с 2-литровым бензиновым двигателем, цена 7 миллионов рублей, а также BMW X2 — это кроссовер 2024 года, с 2-литровыми бензиновым двигателем, стоимость 7,1 миллиона рублей.Кроме того, в перечне представлены две модели Mercedes-Benz. Это Mercedes-Benz GLA, кроссовер 2023 года, с 1,3-литровым двигателем, который можно купить за 5,9 миллиона рублей, а также прошлогодний кроссовер Mercedes-Benz GLС в дизельной версии, за 9 миллионов рублей.
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авто, volkswagen, bmw, mercedes-benz, audi
Авто, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi
11:12 20.12.2024
 
Названы восемь самых доступных немецких моделей авто в России

Autonews: VW Tharu и BMW X1 попали в топ дешевых немецких иномарок в России

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию
Автоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. К концу года дилеры стараются максимально распродать остатки автомобилей, завезенных по параллельному импорту, так как через две недели эти машины станут на год старше, можно выделить восемь моделей, которые являются самыми доступными, пишет Autonews.
Самым доступным автомобилем Volkswagen из параллельного импорта стал седан Bora. Автомобиль можно приобрести с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. в паре с шестиступенчатым "автоматом". Стоит он от 2,4 миллиона рублей.
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Также в списке Volkswagen Tharu. Это кроссовер 2023 года, оснащенный 2-литровым бензиновым двигателем, цена составляет 3,9 миллиона рублей.
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Бренд Audi в том-8 представлен седаном Audi A3 L выпуска 2024 года, у него 1,5-литровый двигатель, его цена 4,9 миллиона рублей, а также кроссовером Audi Q3: 2024 года, у него также 1,5-литровый двигатель, купить автомобиль можно за 5,8 миллиона рублей.
В списке два автомобили производителя BMW — BMW X1, кроссовер 2024 года, с 2-литровым бензиновым двигателем, цена 7 миллионов рублей, а также BMW X2 — это кроссовер 2024 года, с 2-литровыми бензиновым двигателем, стоимость 7,1 миллиона рублей.
Кроме того, в перечне представлены две модели Mercedes-Benz. Это Mercedes-Benz GLA, кроссовер 2023 года, с 1,3-литровым двигателем, который можно купить за 5,9 миллиона рублей, а также прошлогодний кроссовер Mercedes-Benz GLС в дизельной версии, за 9 миллионов рублей.
 
АвтоVolkswagenBMWMercedes-BenzAudi
 
 
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