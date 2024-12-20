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Будут мишенью. В Британии рассказали, что ждет их инструкторов на Украине - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Будут мишенью. В Британии рассказали, что ждет их инструкторов на Украине
Будут мишенью. В Британии рассказали, что ждет их инструкторов на Украине - 20.12.2024, ПРАЙМ
Будут мишенью. В Британии рассказали, что ждет их инструкторов на Украине
Официальные лица на Западе уверены, что инструкторы из Великобритании, если будут размещены на Украине, станут целью для ударов Вооруженных сил России, пишет... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:06+0300
2024-12-20T12:07+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Официальные лица на Западе уверены, что инструкторы из Великобритании, если будут размещены на Украине, станут целью для ударов Вооруженных сил России, пишет издание Times со ссылкой на чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.Ранее министр обороны королевства Джон Хили заявлял, что Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения украинских войск.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Чем ближе к фронту, тем эффективнее подготовка", — поясняет источник. При этом он добавил, что, "справедливости ради стоит сказать, что любая помощь Запада внутри Украины станет мишенью для русских".Как пишет издание, британский генерал Патрик Сандерс в бытность начальником генерального штаба британских сухопутных войск с сентября 2023 года настаивал на обучении солдат ВСУ на территории Украины. Однако начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин посоветовал тогда главе Минобороны Гранту Шаппсу не делать этого.
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украина, всу, россия, великобритания
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:06 20.12.2024 (обновлено: 12:07 20.12.2024)
 
Будут мишенью. В Британии рассказали, что ждет их инструкторов на Украине

Times: британские инструкторы на Украине могут стать целью для ударов ВС России

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Официальные лица на Западе уверены, что инструкторы из Великобритании, если будут размещены на Украине, станут целью для ударов Вооруженных сил России, пишет издание Times со ссылкой на чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.
Ранее министр обороны королевства Джон Хили заявлял, что Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения украинских войск.
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"Чем ближе к фронту, тем эффективнее подготовка", — поясняет источник. При этом он добавил, что, "справедливости ради стоит сказать, что любая помощь Запада внутри Украины станет мишенью для русских".
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"РЭБ не остановит". ВСУ жалуются, что российские бомбы стали еще страшнее
17 декабря, 16:16
Как пишет издание, британский генерал Патрик Сандерс в бытность начальником генерального штаба британских сухопутных войск с сентября 2023 года настаивал на обучении солдат ВСУ на территории Украины. Однако начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин посоветовал тогда главе Минобороны Гранту Шаппсу не делать этого.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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