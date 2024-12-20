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Будут мишенью. В Британии рассказали, что ждет их инструкторов на Украине
Будут мишенью. В Британии рассказали, что ждет их инструкторов на Украине - 20.12.2024, ПРАЙМ
Будут мишенью. В Британии рассказали, что ждет их инструкторов на Украине
Официальные лица на Западе уверены, что инструкторы из Великобритании, если будут размещены на Украине, станут целью для ударов Вооруженных сил России, пишет... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:06+0300
2024-12-20T12:06+0300
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Официальные лица на Западе уверены, что инструкторы из Великобритании, если будут размещены на Украине, станут целью для ударов Вооруженных сил России, пишет издание Times со ссылкой на чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.Ранее министр обороны королевства Джон Хили заявлял, что Великобритания может отправить своих солдат на Украину для обучения украинских войск.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Чем ближе к фронту, тем эффективнее подготовка", — поясняет источник. При этом он добавил, что, "справедливости ради стоит сказать, что любая помощь Запада внутри Украины станет мишенью для русских".Как пишет издание, британский генерал Патрик Сандерс в бытность начальником генерального штаба британских сухопутных войск с сентября 2023 года настаивал на обучении солдат ВСУ на территории Украины. Однако начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин посоветовал тогда главе Минобороны Гранту Шаппсу не делать этого.
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украина, всу, россия, великобритания
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Будут мишенью. В Британии рассказали, что ждет их инструкторов на Украине
Times: британские инструкторы на Украине могут стать целью для ударов ВС России