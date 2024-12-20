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В Киеве прогремели мощные взрывы - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве утром в пятницу произошли сильные взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал Espreso. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T08:56+0300
2024-12-20T08:56+0300
спецоперация на украине
киев
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В Киеве утром в пятницу произошли сильные взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал Espreso. Как сообщается на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 08.30 мск воздушная тревога звучит на всей территории страны.До этого издание "Общественное Новости" сообщало о взрывах в столице. Позже мэр Виталий Кличко заявил, что в городе прогремели взрывы, связанные с работой украинских сил противовоздушной обороны."Опять сильные взрывы в Киеве!" - говорится в сообщении телеканала, которое опубликовано в его Telegram-канале.
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киев
Спецоперация на Украине, Киев
08:56 20.12.2024
 
В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве произошли сильные взрывы на фоне воздушной тревоги

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В Киеве утром в пятницу произошли сильные взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал Espreso.
Как сообщается на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 08.30 мск воздушная тревога звучит на всей территории страны.
До этого издание "Общественное Новости" сообщало о взрывах в столице. Позже мэр Виталий Кличко заявил, что в городе прогремели взрывы, связанные с работой украинских сил противовоздушной обороны.
"Опять сильные взрывы в Киеве!" - говорится в сообщении телеканала, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
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10 декабря, 09:27
 
Спецоперация на УкраинеКиев
 
 
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