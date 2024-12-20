https://1prime.ru/20241220/kiev-853730311.html
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве утром в пятницу произошли сильные взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал Espreso. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T08:56+0300
2024-12-20T08:56+0300
2024-12-20T08:56+0300
спецоперация на украине
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В Киеве утром в пятницу произошли сильные взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал Espreso. Как сообщается на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 08.30 мск воздушная тревога звучит на всей территории страны.До этого издание "Общественное Новости" сообщало о взрывах в столице. Позже мэр Виталий Кличко заявил, что в городе прогремели взрывы, связанные с работой украинских сил противовоздушной обороны."Опять сильные взрывы в Киеве!" - говорится в сообщении телеканала, которое опубликовано в его Telegram-канале.
https://1prime.ru/20241210/svo-853459596.html
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_2d9dd3eb35f94c0c9306a5ba0a0f5eb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев
Спецоперация на Украине, Киев
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве произошли сильные взрывы на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В Киеве утром в пятницу произошли сильные взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал Espreso.
Как сообщается на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 08.30 мск воздушная тревога звучит на всей территории страны.
До этого издание "Общественное Новости" сообщало о взрывах в столице. Позже мэр Виталий Кличко заявил, что в городе прогремели взрывы, связанные с работой украинских сил противовоздушной обороны.
"Опять сильные взрывы в Киеве!" - говорится в сообщении телеканала, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации