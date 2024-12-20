https://1prime.ru/20241220/kiev-853730311.html

В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве прогремели мощные взрывы - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве утром в пятницу произошли сильные взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал Espreso. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T08:56+0300

2024-12-20T08:56+0300

2024-12-20T08:56+0300

спецоперация на украине

киев

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В Киеве утром в пятницу произошли сильные взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал Espreso. Как сообщается на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 08.30 мск воздушная тревога звучит на всей территории страны.До этого издание "Общественное Новости" сообщало о взрывах в столице. Позже мэр Виталий Кличко заявил, что в городе прогремели взрывы, связанные с работой украинских сил противовоздушной обороны."Опять сильные взрывы в Киеве!" - говорится в сообщении телеканала, которое опубликовано в его Telegram-канале.

https://1prime.ru/20241210/svo-853459596.html

киев

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киев