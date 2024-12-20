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В ручном режиме. Оценены шансы россиян получить кредит в 2025 году

В ручном режиме. Оценены шансы россиян получить кредит в 2025 году - 20.12.2024, ПРАЙМ

В ручном режиме. Оценены шансы россиян получить кредит в 2025 году

Шансы россиян получить кредит в 2025 году сократились, но они вовсе не нулевые. Чью заявку с большей вероятностью одобрит банк, агентству “Прайм” рассказала... | 20.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 дек -ПРАЙМ. Шансы россиян получить кредит в 2025 году сократились, но они вовсе не нулевые. Чью заявку с большей вероятностью одобрит банк, агентству “Прайм” рассказала руководитель направления экспертной аналитики платформы Банки.ру Инна Солдатенкова.Риторика регулятора указывает на то, что перехода к циклу смягчения ДКП можно ожидать не ранее середины 2025 года — тогда же будут снижаться и ставки по розничным кредитам банков. На текущий момент на условия по ним, помимо ключевой ставки, оказывают влияние и другие инструменты регулирования — макропруденциальные надбавки, лимиты, ограничения по верхней границе ПСК, пояснила она.“Предельная граница полной стоимости кредита — ПСК — не дает банкам неограниченно повышать ставки, чтобы компенсировать расходы на резервирование для выдач рискованным заемщикам. Кроме того, ограничивают этот процесс и установленные лимиты. Из-за этого финансовые учреждения могут остановить выдачу кредитов или перевести ее в "ручной" режим”, - отметила аналитик.При "ручном" режиме решение о выдаче кредита принимается банком индивидуально, исходя из характеристик потенциального заемщика, а не автоматически через скоринговые системы.Возможности банков по кредитованию заемщиков, особенно с высокой долговой нагрузкой, сжались. В большинстве случаев они выдают займы незакредитованным гражданам — у которых на оплату кредита уходит не более 30% ежемесячного дохода, а также действующим и повторным клиентам.“Стоимость кредитования на текущий момент высокая, поэтому рекомендуем заемщикам тщательно оценивать финансовые возможности. Стоит брать кредит на важную цель — если есть острая потребность, а не только из-за опасений повторного повышения ставок. Такое поведение только разгоняет инфляционные процессы, поэтому придерживайтесь более "здоровой" стратегии”, - советует она.Первостепенное значение для банков для одобрения кредита на текущий момент имеет показатель долговой нагрузки заемщика. Для расчета разделите сумму ежемесячных платежей по кредитным обязательствам (с учетом планируемого) на размер дохода. Итоговую цифру ПДН обозначают в процентах. Если речь идет об ипотеке — учитывается совокупный доход семьи.Перед подачей заявки можно самому рассчитать примерный размер ПДН — исходя из текущих платежей и уровня дохода. Если показатель приближается к пограничному (50%), сократите запрашиваемую сумму кредита или увеличьте срок. Заранее закройте неиспользуемые кредитные карты — их лимит учитывается при расчете ПДН. Также можно привлечь платежеспособного созаемщика либо поручителя.При оформлении заявки банк рассмотрит уровень ежемесячного дохода и кредитную историю созаемщика. Для оформления кредита предоставьте документы: паспорт, СНИЛС и ИНН, заверенную копию трудовой книжки, документы о доходе, свидетельство о браке — при наличии. Доход и занятость можно подтвердить и дистанционно - выпиской из СФР через "Госуслуги".Перед выбором банка и продукта сравните их условия по параметрам: сумма, срок, наличие дополнительных платежей и нюансов для оформления. Обратите внимание на специальные условия: часто минимальные ставки действуют при крупной сумме или сроке кредита, оплате личного страхования или при соблюдении иных условий.Ознакомьтесь с условиями, которые предлагает банк, на счет которого вы получаете зарплату или в котором имеете другие открытые банковские продукты. Банки чаще выдают кредиты своим клиентам: зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам партнерских предприятий или держателям карт. Если же кредит нужен на неважную цель — дождитесь смягчения банками ценовых условий продуктов или погасите его как можно раньше.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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