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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 декабря - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 декабря - 20.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 19,63 копейки, до 13,9897 рубля, курс доллара - на 1,08 рубля, до 102,3438 рубля, курс | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:01+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 19,63 копейки, до 13,9897 рубля, курс доллара - на 1,08 рубля, до 102,3438 рубля, курс евро - на 1,41 рубля, до 106,5444 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, евро, доллар, юань
Китайский юань, РОССИЯ, курсы валют, евро, доллар, юань
18:01 20.12.2024 (обновлено: 18:10 20.12.2024)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 декабря

ЦБ: курс юаня с 21 декабря - 13,99 руб, доллара - 102,34 руб, евро - 106,54 руб

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 19,63 копейки, до 13,9897 рубля, курс доллара - на 1,08 рубля, до 102,3438 рубля, курс евро - на 1,41 рубля, до 106,5444 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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