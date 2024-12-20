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Курс рубля к юаню на Мосбирже показал умеренный рост

Курс рубля к юаню на Мосбирже показал умеренный рост - 20.12.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже показал умеренный рост

Рубль в пятницу умеренно повысился против юаня на Московской бирже после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из данных торгов. | 20.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-20T21:09+0300

2024-12-20T21:09+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Рубль в пятницу умеренно повысился против юаня на Московской бирже после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек, до 13,96 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил 119 миллиардов рублей. За неделю юань вырос на 9 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,69-14,26 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 104,72 рубля. РУБЛЬ ВЫРОС Рубль в пятницу смог умеренно укрепиться против юаня на Мосбирже. При этом курс китайской валюты сполз ниже ключевой отметки 14 рублей. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%. Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. "Курс рубля практически не отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. Влияние ключевой ставки на курс заметно снизилось после 2022 года, когда стратегии carry trade стали невозможны. Эффект жесткой ДКП имеет накопительный характер и проявляется в росте привлекательности рублевых сбережений и охлаждении кредитования, в том числе под импорт", - комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка составила 0,83% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 1,48% накануне. Стоимость нефти к 20.56 мск росла на 0,2%, до 73 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,6%, до 107,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Сейчас рубль балансирует, получая поддержку от приближения налогового периода и относительно стабильных нефтяных цен, но вместе с тем неся потери от пикового сезонного давления со стороны всплеска потребительских, корпоративных и бюджетных расходов, считает Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу юаня – 13,7-14,2 рубля, по внебиржевому доллару – 100-104 рубля, добавляет он. Уровень процентных ставок остается высоким и продолжит оказывать поддержку рублю, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "При этом к умеренному ослаблению рубля в следующем году может привести снижение нефтегазового экспорта. "Мы ожидаем, что курс доллара к концу 2025 года может подняться до 108-110 рублей", - добавляет она.

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россия, биржевые торги, юань, мосбиржа