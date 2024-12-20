https://1prime.ru/20241220/mery-853755605.html

В Госдуме оценили достаточность мер по ключевой ставке ЦБ

В Госдуме оценили достаточность мер по ключевой ставке ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме оценили достаточность мер по ключевой ставке ЦБ

Принятых мер по ключевой ставке пока достаточно для сохранения нынешней ситуации в российской экономике, считает член комитета Госдумы по малому и среднему... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T18:14+0300

2024-12-20T18:14+0300

2024-12-20T18:14+0300

экономика

россия

госдума

эльвира набиуллина

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Принятых мер по ключевой ставке пока достаточно для сохранения нынешней ситуации в российской экономике, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего повышения. "Есть ощущение, что принятых мер пока достаточно, для сохранения ситуации в экономики. Безусловно, принципиально важными сейчас будут показатели инфляции, роста спроса на рынке, как будет себя ощущать малый, средний крупный бизнес, промышленно-производственная сфера и многое другое", - сообщила она РИА Новости. Она отметила, что Совет директоров Банка России принял решение не менять ключевую ставку, но денежно-кредитные условия ужесточились сильнее, чем предполагалось после октябрьского повышения ставки. "Регулятор рассмотрит размер ставки на следующем заседании, оценивая динамику кредитования и инфляции. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до четырех процентов в 2026 году", - добавила она.

https://1prime.ru/20241220/nabiullina-853747280.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, эльвира набиуллина, ставка банка россии