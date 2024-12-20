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В Госдуме оценили достаточность мер по ключевой ставке ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме оценили достаточность мер по ключевой ставке ЦБ
В Госдуме оценили достаточность мер по ключевой ставке ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме оценили достаточность мер по ключевой ставке ЦБ
Принятых мер по ключевой ставке пока достаточно для сохранения нынешней ситуации в российской экономике, считает член комитета Госдумы по малому и среднему... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:14+0300
2024-12-20T18:14+0300
экономика
россия
госдума
эльвира набиуллина
ставка банка россии
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Принятых мер по ключевой ставке пока достаточно для сохранения нынешней ситуации в российской экономике, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего повышения. "Есть ощущение, что принятых мер пока достаточно, для сохранения ситуации в экономики. Безусловно, принципиально важными сейчас будут показатели инфляции, роста спроса на рынке, как будет себя ощущать малый, средний крупный бизнес, промышленно-производственная сфера и многое другое", - сообщила она РИА Новости. Она отметила, что Совет директоров Банка России принял решение не менять ключевую ставку, но денежно-кредитные условия ужесточились сильнее, чем предполагалось после октябрьского повышения ставки. "Регулятор рассмотрит размер ставки на следующем заседании, оценивая динамику кредитования и инфляции. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до четырех процентов в 2026 году", - добавила она.
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россия, госдума, эльвира набиуллина, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
18:14 20.12.2024
 
В Госдуме оценили достаточность мер по ключевой ставке ЦБ

Полуянова: мер по ставке ЦБ достаточно для сохранения ситуации в экономике

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Принятых мер по ключевой ставке пока достаточно для сохранения нынешней ситуации в российской экономике, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего повышения.
"Есть ощущение, что принятых мер пока достаточно, для сохранения ситуации в экономики. Безусловно, принципиально важными сейчас будут показатели инфляции, роста спроса на рынке, как будет себя ощущать малый, средний крупный бизнес, промышленно-производственная сфера и многое другое", - сообщила она РИА Новости.
Она отметила, что Совет директоров Банка России принял решение не менять ключевую ставку, но денежно-кредитные условия ужесточились сильнее, чем предполагалось после октябрьского повышения ставки.
"Регулятор рассмотрит размер ставки на следующем заседании, оценивая динамику кредитования и инфляции. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до четырех процентов в 2026 году", - добавила она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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ЭкономикаРОССИЯГосдумаЭльвира Набиуллинаставка Банка России
 
 
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