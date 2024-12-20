Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, когда поступит в продажу семейный кроссовер "Москвич 8" - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/moskvich-853750923.html
Стало известно, когда поступит в продажу семейный кроссовер "Москвич 8"
Стало известно, когда поступит в продажу семейный кроссовер "Москвич 8" - 20.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда поступит в продажу семейный кроссовер "Москвич 8"
Продажи семейного кроссовера "Москвич 8" начнутся на российском рынке в феврале 2025 года. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:13+0300
2024-12-20T16:13+0300
экономика
авто
россия
кроссовер
автозавод "москвич"
автомобиль "москвич"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/16/850334878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_117777056949c1b2d02fb0c17d79bbbf.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Продажи семейного кроссовера "Москвич 8" начнутся на российском рынке в феврале 2025 года. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.Отмечается, что ранее запуск продаж был запланирован на конец текущего года, при этом изданию не уточнили, чем вызвано смещение сроков.По данным "РГ", ожидаемый диапазон цен на новую модель составит от 2,8 миллиона до трех миллионов рублей.Автопроизводитель позиционирует "Москвич 8" как семейный кроссовер с тремя рядами сидений. На нем установлен турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 174 лошадиных силы, работающий в паре с семиступенчатой АКП с двумя сцеплениями. Машина имеет только передний привод.
https://1prime.ru/20241219/avto-853652012.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/16/850334878_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_885277571939d7001b597309a6367bed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, россия, кроссовер, автозавод "москвич", автомобиль "москвич"
Экономика, Авто, РОССИЯ, кроссовер, автозавод "Москвич", автомобиль "Москвич"
16:13 20.12.2024
 
Стало известно, когда поступит в продажу семейный кроссовер "Москвич 8"

"РГ": семейный кроссовер "Москвич 8" поступит в продажу в феврале 2025 года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич 8"
Автомобиль Москвич 8 - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Продажи семейного кроссовера "Москвич 8" начнутся на российском рынке в феврале 2025 года. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.
Отмечается, что ранее запуск продаж был запланирован на конец текущего года, при этом изданию не уточнили, чем вызвано смещение сроков.
По данным "РГ", ожидаемый диапазон цен на новую модель составит от 2,8 миллиона до трех миллионов рублей.
Автопроизводитель позиционирует "Москвич 8" как семейный кроссовер с тремя рядами сидений. На нем установлен турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 174 лошадиных силы, работающий в паре с семиступенчатой АКП с двумя сцеплениями. Машина имеет только передний привод.
Работа автосалонов в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Это не "китайцы". Названы самые популярные авто для аренды
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаАвтоРОССИЯкроссоверавтозавод "Москвич"автомобиль "Москвич"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала