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Стало известно, когда поступит в продажу семейный кроссовер "Москвич 8"

Стало известно, когда поступит в продажу семейный кроссовер "Москвич 8" - 20.12.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда поступит в продажу семейный кроссовер "Москвич 8"

Продажи семейного кроссовера "Москвич 8" начнутся на российском рынке в феврале 2025 года. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T16:13+0300

2024-12-20T16:13+0300

2024-12-20T16:13+0300

экономика

авто

россия

кроссовер

автозавод "москвич"

автомобиль "москвич"

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Продажи семейного кроссовера "Москвич 8" начнутся на российском рынке в феврале 2025 года. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.Отмечается, что ранее запуск продаж был запланирован на конец текущего года, при этом изданию не уточнили, чем вызвано смещение сроков.По данным "РГ", ожидаемый диапазон цен на новую модель составит от 2,8 миллиона до трех миллионов рублей.Автопроизводитель позиционирует "Москвич 8" как семейный кроссовер с тремя рядами сидений. На нем установлен турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 174 лошадиных силы, работающий в паре с семиступенчатой АКП с двумя сцеплениями. Машина имеет только передний привод.

https://1prime.ru/20241219/avto-853652012.html

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авто, россия, кроссовер, автозавод "москвич", автомобиль "москвич"