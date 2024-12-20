https://1prime.ru/20241220/neft-853730173.html

Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн

Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн - 20.12.2024, ПРАЙМ

Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн

Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T08:35+0300

2024-12-20T08:35+0300

2024-12-20T08:35+0300

энергетика

россия

китай

нефть

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ПЕКИН, 20 дек – ПРАЙМ. Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу китайским главным таможенным управлением. За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 97,456 миллиона тонн нефти на 55,132 миллиарда долларов. В стоимостном выражении, таким образом, рост поставок за первые одиннадцать месяцев года составил 4,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в ноябре Китай закупил в России 8,642 миллиона тонн нефти на 4,613 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остаётся крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в прошлом году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.

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китай

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россия, китай, нефть