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Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн - 20.12.2024, ПРАЙМ
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн
Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T08:35+0300
2024-12-20T08:35+0300
энергетика
россия
китай
нефть
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ПЕКИН, 20 дек – ПРАЙМ. Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу китайским главным таможенным управлением. За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 97,456 миллиона тонн нефти на 55,132 миллиарда долларов. В стоимостном выражении, таким образом, рост поставок за первые одиннадцать месяцев года составил 4,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в ноябре Китай закупил в России 8,642 миллиона тонн нефти на 4,613 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остаётся крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в прошлом году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.
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россия, китай, нефть
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Нефть
08:35 20.12.2024
 
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн

Россия в январе-ноябре нарастила поставки нефти в Китай на 1,66%, до 99 млн тонн

© РИА Новости . Светлана Майорова | Перейти в медиабанкВСТО
ВСТО - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Светлана Майорова
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ПЕКИН, 20 дек – ПРАЙМ. Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу китайским главным таможенным управлением.
За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 97,456 миллиона тонн нефти на 55,132 миллиарда долларов.
В стоимостном выражении, таким образом, рост поставок за первые одиннадцать месяцев года составил 4,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Россия и Китай разрабатывают новый маршрут поставок газа
15 ноября, 19:04
В том числе в ноябре Китай закупил в России 8,642 миллиона тонн нефти на 4,613 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остаётся крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в прошлом году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙНефть
 
 
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