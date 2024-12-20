https://1prime.ru/20241220/neft-853730173.html
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн - 20.12.2024, ПРАЙМ
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн
Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T08:35+0300
2024-12-20T08:35+0300
2024-12-20T08:35+0300
энергетика
россия
китай
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83061/72/830617284_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_2aaf14a2eaafe7940c272b4ba6a1479d.jpg
ПЕКИН, 20 дек – ПРАЙМ. Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу китайским главным таможенным управлением. За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 97,456 миллиона тонн нефти на 55,132 миллиарда долларов. В стоимостном выражении, таким образом, рост поставок за первые одиннадцать месяцев года составил 4,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в ноябре Китай закупил в России 8,642 миллиона тонн нефти на 4,613 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остаётся крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в прошлом году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20241115/ugol-852856244.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83061/72/830617284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_827082af5e272e816bc4cdaf7a4d7844.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, нефть
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Нефть
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн
Россия в январе-ноябре нарастила поставки нефти в Китай на 1,66%, до 99 млн тонн
ПЕКИН, 20 дек – ПРАЙМ. Россия за первые одиннадцать месяцев года поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу китайским главным таможенным управлением.
За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 97,456 миллиона тонн нефти на 55,132 миллиарда долларов.
В стоимостном выражении, таким образом, рост поставок за первые одиннадцать месяцев года составил 4,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Россия и Китай разрабатывают новый маршрут поставок газа
В том числе в ноябре Китай закупил в России 8,642 миллиона тонн нефти на 4,613 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остаётся крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в прошлом году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.