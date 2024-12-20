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Нефть дешевеет на совокупности факторов
Нефть дешевеет на совокупности факторов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на совокупности факторов
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на совокупности факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T09:19+0300
2024-12-20T09:19+0300
2024-12-20T09:19+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на совокупности факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,52%, до 72,5 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,3%, до 69,02 доллара. "Нисходящие риски, связанные с возможной более жесткой политикой Федеральной резервной системы США, могут оказать некоторое влияние на цены на нефть, в совокупности с укреплением доллара США. Неопределенность в отношении перспективы спроса на нефть по-прежнему остается ключевым фактором", - прокомментировал агентству Блумберг настроения инвесторов аналитик IG Asia в Сингапуре Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 декабря их число не изменилось к уровню предыдущей недели в 482 агрегата.
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нефть, стоимость
Экономика, Нефть, стоимость
Нефть дешевеет на совокупности факторов
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на совокупности факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,52%, до 72,5 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,3%, до 69,02 доллара.
"Нисходящие риски, связанные с возможной более жесткой политикой Федеральной резервной системы США, могут оказать некоторое влияние на цены на нефть, в совокупности с укреплением доллара США. Неопределенность в отношении перспективы спроса на нефть по-прежнему остается ключевым фактором", - прокомментировал агентству Блумберг настроения инвесторов аналитик IG Asia в Сингапуре Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).
В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 декабря их число не изменилось к уровню предыдущей недели в 482 агрегата.