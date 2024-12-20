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"Орешник" напугал Запад. Конфликт может завершиться на условиях России - 20.12.2024, ПРАЙМ
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"Орешник" напугал Запад. Конфликт может завершиться на условиях России
"Орешник" напугал Запад. Конфликт может завершиться на условиях России - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Орешник" напугал Запад. Конфликт может завершиться на условиях России
Российская армия наращивает темпы наступления в зоне украинского конфликта, пишет японское издание JB Press. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:21+0300
2024-12-20T10:21+0300
спецоперация на украине
украина
россия
сша
нато
"орешник"
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российская армия наращивает темпы наступления в зоне украинского конфликта, пишет японское издание JB Press.Как отмечается, украинская армия разваливается. В августе 2024 года ВСУ атаковали Курскую область, но не достигли своих целей. Россия ответила мощным огневым подавлением и активной обороной. Сейчас в зоне конфликта украинская армия деморализована и теряет территории.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ этих условиях уходящая администрация президента США Джо Байдена разрешила ВСУ удары своими ракетами ATACMS вглубь российской территории, аналогичное разрешение дали Великобритания и Франция.Россия ответила запуском баллистической ракеты "Орешник". Также президент России Владимир Путин пересмотрел ядерную доктрину, расширив условия применения ядерного оружия.Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что вернуть утраченные территории будет сложно.Россия требует нейтрального и демилитаризированного статуса Украины. Администрация Байдена отказывалась от дипломатических контактов, но ключевые фигуры будущей администрации Дональда Трампа предлагают прекращение огня.Учитывая реальное превосходство России на поле боя и вынужденное отступление НАТО перед лицом российских ядерных угроз, похоже, что требования Москвы в конечном счете будут удовлетворены, считает издание.Ожидается, что переговоры о прекращении огня завершатся уступкой подконтрольных России территорий и предоставлением гарантий нейтралитета Киева со стороны заинтересованных держав, а в НАТО Украину не пустят.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, сша, нато, "орешник"
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, НАТО, "Орешник"
10:21 20.12.2024
 
"Орешник" напугал Запад. Конфликт может завершиться на условиях России

JB Press: удары ATACMS по территории России дали обратный эффект

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российская армия наращивает темпы наступления в зоне украинского конфликта, пишет японское издание JB Press.
Как отмечается, украинская армия разваливается. В августе 2024 года ВСУ атаковали Курскую область, но не достигли своих целей. Россия ответила мощным огневым подавлением и активной обороной. Сейчас в зоне конфликта украинская армия деморализована и теряет территории.
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В этих условиях уходящая администрация президента США Джо Байдена разрешила ВСУ удары своими ракетами ATACMS вглубь российской территории, аналогичное разрешение дали Великобритания и Франция.
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17 декабря, 16:16
Россия ответила запуском баллистической ракеты "Орешник". Также президент России Владимир Путин пересмотрел ядерную доктрину, расширив условия применения ядерного оружия.
Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что вернуть утраченные территории будет сложно.
Россия требует нейтрального и демилитаризированного статуса Украины. Администрация Байдена отказывалась от дипломатических контактов, но ключевые фигуры будущей администрации Дональда Трампа предлагают прекращение огня.
Учитывая реальное превосходство России на поле боя и вынужденное отступление НАТО перед лицом российских ядерных угроз, похоже, что требования Москвы в конечном счете будут удовлетворены, считает издание.
Ожидается, что переговоры о прекращении огня завершатся уступкой подконтрольных России территорий и предоставлением гарантий нейтралитета Киева со стороны заинтересованных держав, а в НАТО Украину не пустят.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСШАНАТО"Орешник"
 
 
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