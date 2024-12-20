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Невосполнимые потери: Киев не в силах заменить уничтоженные системы Patriot - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Невосполнимые потери: Киев не в силах заменить уничтоженные системы Patriot
Невосполнимые потери: Киев не в силах заменить уничтоженные системы Patriot - 20.12.2024, ПРАЙМ
Невосполнимые потери: Киев не в силах заменить уничтоженные системы Patriot
Российские военные уничтожили четыре пусковые установки и радиолокационную станцию американской системы ПВО Patriot в Украине. Об этом говорится в материале... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:38+0300
2024-12-20T10:38+0300
спецоперация на украине
россия
patriot
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские военные уничтожили четыре пусковые установки и радиолокационную станцию американской системы ПВО Patriot в Украине. Об этом говорится в материале американского издания Military Watch Magazine."15 декабря было подтверждено, что Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ракет класса “земля – воздух” из американской системы ПВО большой дальности MIM-104 Patriot на службе ВВС Украины", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что Удары были проведены с помощью боевых самолетов, ракетных установок, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Украинские запасы такого рода систем истощаются, а западные союзники не обладают существенным резервом.Видео, опубликованные в марте, иллюстрируют разрушение частей системы Patriot в Донецкой и Одесской областях. В августе были опубликованы кадры ударов по батареям Patriot и связанной с ними радиолокационной станции AN/MPQ-65, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, patriot
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Patriot
10:38 20.12.2024
 
Невосполнимые потери: Киев не в силах заменить уничтоженные системы Patriot

MWM: еще четыре пусковые установки ракет Patriot уничтожены Россией на Украине

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские военные уничтожили четыре пусковые установки и радиолокационную станцию американской системы ПВО Patriot в Украине. Об этом говорится в материале американского издания Military Watch Magazine.
"15 декабря было подтверждено, что Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ракет класса “земля – воздух” из американской системы ПВО большой дальности MIM-104 Patriot на службе ВВС Украины", - сказано в тексте публикации.
Отмечается, что Удары были проведены с помощью боевых самолетов, ракетных установок, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Украинские запасы такого рода систем истощаются, а западные союзники не обладают существенным резервом.
Видео, опубликованные в марте, иллюстрируют разрушение частей системы Patriot в Донецкой и Одесской областях. В августе были опубликованы кадры ударов по батареям Patriot и связанной с ними радиолокационной станции AN/MPQ-65, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot, заявили в МО
15 декабря, 12:40
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯPatriot
 
 
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