https://1prime.ru/20241220/patriot-853734039.html

Невосполнимые потери: Киев не в силах заменить уничтоженные системы Patriot

Невосполнимые потери: Киев не в силах заменить уничтоженные системы Patriot - 20.12.2024, ПРАЙМ

Невосполнимые потери: Киев не в силах заменить уничтоженные системы Patriot

Российские военные уничтожили четыре пусковые установки и радиолокационную станцию американской системы ПВО Patriot в Украине. Об этом говорится в материале... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T10:38+0300

2024-12-20T10:38+0300

2024-12-20T10:38+0300

спецоперация на украине

россия

patriot

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские военные уничтожили четыре пусковые установки и радиолокационную станцию американской системы ПВО Patriot в Украине. Об этом говорится в материале американского издания Military Watch Magazine."15 декабря было подтверждено, что Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ракет класса “земля – воздух” из американской системы ПВО большой дальности MIM-104 Patriot на службе ВВС Украины", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что Удары были проведены с помощью боевых самолетов, ракетных установок, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Украинские запасы такого рода систем истощаются, а западные союзники не обладают существенным резервом.Видео, опубликованные в марте, иллюстрируют разрушение частей системы Patriot в Донецкой и Одесской областях. В августе были опубликованы кадры ударов по батареям Patriot и связанной с ними радиолокационной станции AN/MPQ-65, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241215/patriot-853587657.html

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