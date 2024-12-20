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Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток
Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток - 20.12.2024, ПРАЙМ
Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток
Пособие по беременности и родам для студенток после повышения до размера прожиточного минимума может составить примерно 17 тысяч рублей. Об этом сообщил министр | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T20:21+0300
2024-12-20T20:21+0300
2024-12-20T20:21+0300
россия
антон котяков
пособие по беременности и родам
студенты
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для студенток после повышения до размера прожиточного минимума может составить примерно 17 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей поручил повысить пособие по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума. По словам Котякова, сегодня пособие исчисляется исходя из размера стипендии и она значительно ниже уровня, который будет предусматриваться. "Сегодня президент сказал о том, что это должно быть не ниже, чем прожиточный минимум. Прожиточный минимум будет дифференцирован от субъекта к субъекту, в среднем в стране он будет более 17 тысяч рублей", — сообщил министр. Котяков также отметил, что требуемая нормативно-правовая база будет подготовлена в ближайшее время.
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россия, антон котяков, пособие по беременности и родам, студенты
РОССИЯ, Антон Котяков, пособие по беременности и родам, студенты
Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток
Котяков: пособие по беременности для студенток после составит около 17 тысяч руб
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для студенток после повышения до размера прожиточного минимума может составить примерно 17 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей поручил повысить пособие по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума.
По словам Котякова, сегодня пособие исчисляется исходя из размера стипендии и она значительно ниже уровня, который будет предусматриваться.
"Сегодня президент сказал о том, что это должно быть не ниже, чем прожиточный минимум. Прожиточный минимум будет дифференцирован от субъекта к субъекту, в среднем в стране он будет более 17 тысяч рублей", — сообщил министр.
Котяков также отметил, что требуемая нормативно-правовая база будет подготовлена в ближайшее время.
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