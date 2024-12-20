Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241220/posobie-853759671.html
Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток
Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток - 20.12.2024, ПРАЙМ
Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток
Пособие по беременности и родам для студенток после повышения до размера прожиточного минимума может составить примерно 17 тысяч рублей. Об этом сообщил министр | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T20:21+0300
2024-12-20T20:21+0300
россия
антон котяков
пособие по беременности и родам
студенты
https://cdnn.1prime.ru/img/83146/91/831469152_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1b45021f1ee3ed7d03ab17a04820574d.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для студенток после повышения до размера прожиточного минимума может составить примерно 17 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей поручил повысить пособие по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума. По словам Котякова, сегодня пособие исчисляется исходя из размера стипендии и она значительно ниже уровня, который будет предусматриваться. "Сегодня президент сказал о том, что это должно быть не ниже, чем прожиточный минимум. Прожиточный минимум будет дифференцирован от субъекта к субъекту, в среднем в стране он будет более 17 тысяч рублей", — сообщил министр. Котяков также отметил, что требуемая нормативно-правовая база будет подготовлена в ближайшее время.
https://1prime.ru/20241220/posobie-853754854.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83146/91/831469152_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_6aa370871f6b50073056363c9bf04ef0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, антон котяков, пособие по беременности и родам, студенты
РОССИЯ, Антон Котяков, пособие по беременности и родам, студенты
20:21 20.12.2024
 
Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток

Котяков: пособие по беременности для студенток после составит около 17 тысяч руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для студенток после повышения до размера прожиточного минимума может составить примерно 17 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей поручил повысить пособие по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума.
По словам Котякова, сегодня пособие исчисляется исходя из размера стипендии и она значительно ниже уровня, который будет предусматриваться.
"Сегодня президент сказал о том, что это должно быть не ниже, чем прожиточный минимум. Прожиточный минимум будет дифференцирован от субъекта к субъекту, в среднем в стране он будет более 17 тысяч рублей", — сообщил министр.
Котяков также отметил, что требуемая нормативно-правовая база будет подготовлена в ближайшее время.
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Котяков назвал сумму максимального единого пособия на ребенка с 2025 года
17:57
 
РОССИЯАнтон Котяковпособие по беременности и родамстуденты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала