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Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток

Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток - 20.12.2024, ПРАЙМ

Котяков рассказал об увеличении пособия по беременности для студенток

Пособие по беременности и родам для студенток после повышения до размера прожиточного минимума может составить примерно 17 тысяч рублей. Об этом сообщил министр | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T20:21+0300

2024-12-20T20:21+0300

2024-12-20T20:21+0300

россия

антон котяков

пособие по беременности и родам

студенты

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для студенток после повышения до размера прожиточного минимума может составить примерно 17 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей поручил повысить пособие по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума. По словам Котякова, сегодня пособие исчисляется исходя из размера стипендии и она значительно ниже уровня, который будет предусматриваться. "Сегодня президент сказал о том, что это должно быть не ниже, чем прожиточный минимум. Прожиточный минимум будет дифференцирован от субъекта к субъекту, в среднем в стране он будет более 17 тысяч рублей", — сообщил министр. Котяков также отметил, что требуемая нормативно-правовая база будет подготовлена в ближайшее время.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон котяков, пособие по беременности и родам, студенты