https://1prime.ru/20241220/pushilin-853728684.html
Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя
Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя - 20.12.2024, ПРАЙМ
Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя
Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T06:46+0300
2024-12-20T06:46+0300
2024-12-20T06:46+0300
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ДОНЕЦК, 20 дек – ПРАЙМ. Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Порт является важным логистическим центром перевалки сельхозпродукции. В связи с этим сейчас мы сосредоточены на проведении ремонтно-восстановительных работ, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов", - сказал Пушилин.
Он отметил, что на причалах оборудуются новые площадки для погрузки зерновых, оптимизируются все звенья процесса, идет обновление специализированной техники. Осваивается и новый грузопоток, в частности стройматериалы на паллетах.
"Восстановление объектов позволит принимать и оперативно отгружать на суда зерновую продукцию, прибывающую в морской порт как автомобильным, так и железнодорожным транспортом", - подчеркнул глава ДНР.
Отвечая на вопрос о паромном сообщении с Краснодарским краем, Пушилин сказал, что эти планы прорабатываются с Росморречфлотом с определением конкретных мероприятий, которые будут способствовать развитию морской гавани.
"Морской порт Мариуполя включен в Реестр морских портов Российской Федерации с показателем пропускной способности грузовых морских терминалов 3,44 миллиона тонн. Всего в порту 22 причала: 18 грузовых и четыре вспомогательных", - отметил Пушилин.
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бизнес, россия, мариуполь, донецк, краснодарский край, денис пушилин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Мариуполь, Донецк, Краснодарский край, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя
Пушилин: порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зерна
ДОНЕЦК, 20 дек – ПРАЙМ. Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Порт является важным логистическим центром перевалки сельхозпродукции. В связи с этим сейчас мы сосредоточены на проведении ремонтно-восстановительных работ, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов", - сказал Пушилин.
Он отметил, что на причалах оборудуются новые площадки для погрузки зерновых, оптимизируются все звенья процесса, идет обновление специализированной техники. Осваивается и новый грузопоток, в частности стройматериалы на паллетах.
"Восстановление объектов позволит принимать и оперативно отгружать на суда зерновую продукцию, прибывающую в морской порт как автомобильным, так и железнодорожным транспортом", - подчеркнул глава ДНР.
Отвечая на вопрос о паромном сообщении с Краснодарским краем, Пушилин сказал, что эти планы прорабатываются с Росморречфлотом с определением конкретных мероприятий, которые будут способствовать развитию морской гавани.
"Морской порт Мариуполя включен в Реестр морских портов Российской Федерации с показателем пропускной способности грузовых морских терминалов 3,44 миллиона тонн. Всего в порту 22 причала: 18 грузовых и четыре вспомогательных", - отметил Пушилин.