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Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя

Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя - 20.12.2024, ПРАЙМ

Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя

Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T06:46+0300

2024-12-20T06:46+0300

2024-12-20T06:46+0300

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ДОНЕЦК, 20 дек – ПРАЙМ. Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Порт является важным логистическим центром перевалки сельхозпродукции. В связи с этим сейчас мы сосредоточены на проведении ремонтно-восстановительных работ, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов", - сказал Пушилин. Он отметил, что на причалах оборудуются новые площадки для погрузки зерновых, оптимизируются все звенья процесса, идет обновление специализированной техники. Осваивается и новый грузопоток, в частности стройматериалы на паллетах. "Восстановление объектов позволит принимать и оперативно отгружать на суда зерновую продукцию, прибывающую в морской порт как автомобильным, так и железнодорожным транспортом", - подчеркнул глава ДНР. Отвечая на вопрос о паромном сообщении с Краснодарским краем, Пушилин сказал, что эти планы прорабатываются с Росморречфлотом с определением конкретных мероприятий, которые будут способствовать развитию морской гавани. "Морской порт Мариуполя включен в Реестр морских портов Российской Федерации с показателем пропускной способности грузовых морских терминалов 3,44 миллиона тонн. Всего в порту 22 причала: 18 грузовых и четыре вспомогательных", - отметил Пушилин.

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бизнес, россия, мариуполь, донецк, краснодарский край, денис пушилин