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Продажи автомобилей с пробегом в России в ноябре выросли на 14,5% - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Продажи автомобилей с пробегом в России в ноябре выросли на 14,5%
Продажи автомобилей с пробегом в России в ноябре выросли на 14,5% - 20.12.2024, ПРАЙМ
Продажи автомобилей с пробегом в России в ноябре выросли на 14,5%
Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в ноябре выросли на 14,5% в годовом выражении, до 524,5 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T07:16+0300
2024-12-20T07:16+0300
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kia
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lada niva legend
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в ноябре выросли на 14,5% в годовом выражении, до 524,5 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", в ноябре 2024 года жители РФ приобрели 524,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 13,4% меньше, чем месяцем ранее (в октябре – 605,3 тысячи штук), но на 14,5% больше результата ноября прошлого года (458,1 тысячи штук)", - отметили в "Автостате". Лидерство по продажам сохраняет Lada: в ноябре было куплено 135,9 тысячи подержанных машин бренда (снижение к октябрю на 9,2%). Второе место снова за японской Toyota - 52,3 тысячи единиц (снижение на 14,3%). Следом идут корейские бренды Kia и Hyundai - 29,1 и 27,8 тысячи проданных б/у легковушек соответственно (снижение на 18,2% и на 16,5%). Замыкает топ-5 японский Nissan - 23,5 тысячи штук (снижение на 15,8%). Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей уже в десятый раз подряд становится Lada 2107 "Жигули" (-6,2% к октябрю), на второе место поднялся хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (-9%). В пятерку лидеров также вошли Kia Rio (-18,6%), Hyundai Solaris (-16,6%) и LADA 4x4 (-7,3%). В "Автостате" отметили, что по итогам января-ноября россияне стали обладателями 5,5 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 4,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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бизнес, россия, рф, москва, toyota, kia, hyundai, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Toyota, Kia, Hyundai, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
07:16 20.12.2024
 
Продажи автомобилей с пробегом в России в ноябре выросли на 14,5%

"Автостат": продажи автомобилей с пробегом в России в ноябре выросли на 14,5%

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в ноябре выросли на 14,5% в годовом выражении, до 524,5 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", в ноябре 2024 года жители РФ приобрели 524,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 13,4% меньше, чем месяцем ранее (в октябре – 605,3 тысячи штук), но на 14,5% больше результата ноября прошлого года (458,1 тысячи штук)", - отметили в "Автостате".
Лидерство по продажам сохраняет Lada: в ноябре было куплено 135,9 тысячи подержанных машин бренда (снижение к октябрю на 9,2%). Второе место снова за японской Toyota - 52,3 тысячи единиц (снижение на 14,3%). Следом идут корейские бренды Kia и Hyundai - 29,1 и 27,8 тысячи проданных б/у легковушек соответственно (снижение на 18,2% и на 16,5%). Замыкает топ-5 японский Nissan - 23,5 тысячи штук (снижение на 15,8%).
Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей уже в десятый раз подряд становится Lada 2107 "Жигули" (-6,2% к октябрю), на второе место поднялся хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (-9%). В пятерку лидеров также вошли Kia Rio (-18,6%), Hyundai Solaris (-16,6%) и LADA 4x4 (-7,3%).
В "Автостате" отметили, что по итогам января-ноября россияне стали обладателями 5,5 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 4,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
 
БизнесРОССИЯРФМОСКВАToyotaKiaHyundaiLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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