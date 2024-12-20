https://1prime.ru/20241220/rubl-853755266.html
Курс рубля на Мосбирже растет против юаня после решения ЦБ
Курс рубля на Мосбирже растет против юаня после решения ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Курс рубля на Мосбирже растет против юаня после решения ЦБ
Рубль немного повышается против юаня на Московской бирже после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:09+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль немного повышается против юаня на Московской бирже после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.51 мск падал на 8 копеек, до 13,93 рубля. Снижение составило 0,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,91-14,09 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 117,3 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 104,93 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,533 против 7,304 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,1%. РУБЛЬ РАСТЕТ Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%. Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Курс китайской валюты сполз ниже ключевой отметки 14 рублей. "Для рубля ставка ЦБ сейчас не имеет такого уж принципиального значения, как было до 2022 года - арбитраж невозможен. Но есть иные факторы поддержки курса - положительный торговый баланс, восстановление механизмов расчетов за экспорт, ненулевая вероятность геополитического послабления и снижения риск-премии", - комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". ПРОГНОЗЫ Решение ЦБ в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. В то же время ожидается, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю, добавляет он. "С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20+% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (спрос на валюту). Мы полагаем, что в ближайшие недели курсы будут стабильными недалеко от текущих уровней - 13,5-14,5 рубля за юань, 100-108 рубля за доллар, 104-112 рубля за евро", - говорит Васильев. Комментируя решение ЦБ РФ, Наталья Ващелюк из УК "Первая" говорит, что замедление корпоративного кредитования в ноябре сопровождалось ростом заимствований на рынке облигаций. Таким образом, спрос на заемные средства остается высоким даже при высоких ставках, добавляет она. "Если ориентироваться на мониторинг предприятий Банка России, то можно ожидать, что инфляционный импульс в ближайший квартал останется сильным. Высокая волатильность на валютном рынке может сохраниться в условиях увеличения санкционных рисков и геополитической неопределенности. Инфляционные ожидания бизнеса и населения, вероятнее всего, по-прежнему будут повышенными. Сегодняшнее решение Банка России может означать, что регулятор сделал выбор в пользу более стабильной динамики ключевой ставки", - резюмирует Ващелюк.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль немного повышается против юаня на Московской бирже после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.51 мск падал на 8 копеек, до 13,93 рубля. Снижение составило 0,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,91-14,09 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 117,3 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 104,93 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,533 против 7,304 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,1%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%. Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.
Курс китайской валюты сполз ниже ключевой отметки 14 рублей.
"Для рубля ставка ЦБ сейчас не имеет такого уж принципиального значения, как было до 2022 года - арбитраж невозможен. Но есть иные факторы поддержки курса - положительный торговый баланс, восстановление механизмов расчетов за экспорт, ненулевая вероятность геополитического послабления и снижения риск-премии", - комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".
Решение ЦБ в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. В то же время ожидается, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю, добавляет он.
"С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20+% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (спрос на валюту). Мы полагаем, что в ближайшие недели курсы будут стабильными недалеко от текущих уровней - 13,5-14,5 рубля за юань, 100-108 рубля за доллар, 104-112 рубля за евро", - говорит Васильев.
Комментируя решение ЦБ РФ, Наталья Ващелюк из УК "Первая" говорит, что замедление корпоративного кредитования в ноябре сопровождалось ростом заимствований на рынке облигаций. Таким образом, спрос на заемные средства остается высоким даже при высоких ставках, добавляет она.
"Если ориентироваться на мониторинг предприятий Банка России, то можно ожидать, что инфляционный импульс в ближайший квартал останется сильным. Высокая волатильность на валютном рынке может сохраниться в условиях увеличения санкционных рисков и геополитической неопределенности. Инфляционные ожидания бизнеса и населения, вероятнее всего, по-прежнему будут повышенными. Сегодняшнее решение Банка России может означать, что регулятор сделал выбор в пользу более стабильной динамики ключевой ставки", - резюмирует Ващелюк.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 декабря