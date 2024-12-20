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При ракетном обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек

При ракетном обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек - 20.12.2024, ПРАЙМ

При ракетном обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек

Шесть человек, согласно предварительным данным, погибли в городе Рыльск Курской области в результате ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил в своем... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T19:02+0300

2024-12-20T19:02+0300

2024-12-20T19:30+0300

происшествия

россия

александр хинштейн

ракетный удар

всу

погибшие

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КУРСК, 20 дек – ПРАЙМ. Шесть человек, согласно предварительным данным, погибли в городе Рыльск Курской области в результате ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, сегодня около 15.30 ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу. Хинштейн сообщил, что согласно предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок.Десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка, были доставлены в больницу, все они находятся под наблюдением врачей, их травмы квалифицируются, как легкие, добавил он.По данным врио главы региона, экстренные службы продолжают работу в Рыльске, специалисты оценивают ущерб от ракетного удара, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших. Все необходимые меры принимаются незамедлительно, подчеркнул Хинштейн.Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил агентству РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ в пятницу.

https://1prime.ru/20241220/udar-853742232.html

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россия, александр хинштейн, ракетный удар, всу, погибшие