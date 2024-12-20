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При ракетном обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек
При ракетном обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек - 20.12.2024, ПРАЙМ
При ракетном обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек
Шесть человек, согласно предварительным данным, погибли в городе Рыльск Курской области в результате ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил в своем... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:02+0300
2024-12-20T19:02+0300
2024-12-20T19:30+0300
происшествия
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ракетный удар
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КУРСК, 20 дек – ПРАЙМ. Шесть человек, согласно предварительным данным, погибли в городе Рыльск Курской области в результате ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, сегодня около 15.30 ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу. Хинштейн сообщил, что согласно предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок.Десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка, были доставлены в больницу, все они находятся под наблюдением врачей, их травмы квалифицируются, как легкие, добавил он.По данным врио главы региона, экстренные службы продолжают работу в Рыльске, специалисты оценивают ущерб от ракетного удара, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших. Все необходимые меры принимаются незамедлительно, подчеркнул Хинштейн.Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил агентству РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ в пятницу.
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Происшествия, РОССИЯ, Александр Хинштейн, ракетный удар, ВСУ, погибшие
При ракетном обстреле Рыльска в Курской области погибли шесть человек
Хинштейн: при украинском обстреле Рыльска погибли шесть человек, включая ребенка
КУРСК, 20 дек – ПРАЙМ. Шесть человек, согласно предварительным данным, погибли в городе Рыльск Курской области в результате ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.
По его словам, сегодня около 15.30 ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу.
Хинштейн сообщил, что согласно предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок.
Десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка, были доставлены в больницу, все они находятся под наблюдением врачей, их травмы квалифицируются, как легкие, добавил он.
По данным врио главы региона, экстренные службы продолжают работу в Рыльске, специалисты оценивают ущерб от ракетного удара, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших.
Все необходимые меры принимаются незамедлительно, подчеркнул Хинштейн.
Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил агентству РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ в пятницу.
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