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Без цели и мандата. Европа размышляет над отправкой солдат на Украину - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Без цели и мандата. Европа размышляет над отправкой солдат на Украину
Без цели и мандата. Европа размышляет над отправкой солдат на Украину - 20.12.2024, ПРАЙМ
Без цели и мандата. Европа размышляет над отправкой солдат на Украину
Европейские лидеры обсуждают отправку солдат на Украину в случае подписания мирного соглашения, в рамках него рассматривается возможность задействовать десятки... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:41+0300
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Европейские лидеры обсуждают отправку солдат на Украину в случае подписания мирного соглашения, в рамках него рассматривается возможность задействовать десятки или сотни тысяч военных, пишет чешское издание Forum24.Внутри ЕС мнения о целях и мандате этих сил сильно разнятся. Президент Франции Эммануэль Макрон активно продвигает эту идею, но сталкивается с сопротивлением других лидеров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом некоторые лидеры считают, что ситуация на поле боя не предвещает подписания мирного соглашения. Они предлагают сосредоточиться на военной и иной помощи Украине.Кроме того, обсуждается предоставление Украине гарантий безопасности, особенно в связи с нежеланием избранного президента США Трампа отправлять американские войска. Некоторые считают эти обсуждения преждевременными и вредными.Отмечается, что европейские армии могут столкнуться с проблемами из-за помощи Украине и зависимости от США. В состав направляемых войск могут войти граждане Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. Лидеры этих стран пока не определились со своей позицией по этому вопросу, что делает концепцию формирования европейского мирного контингента нестройной.Так, немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия могла бы сыграть роль в установлении перемирия, но конкретизировать её пока рано. А поляки вообще отказались отправлять своих солдат. Итальянцы считают проект мирной миссией.На этом фоне новый генсек НАТО Марк Рютте призвал европейских лидеров повременить и сосредоточиться на том, как посадить президента России Владимира Путина за стол переговоров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ
12:41 20.12.2024
 
Без цели и мандата. Европа размышляет над отправкой солдат на Украину

Forum24: на Украине у солдат из Европы не будет никакого мандата

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Европейские лидеры обсуждают отправку солдат на Украину в случае подписания мирного соглашения, в рамках него рассматривается возможность задействовать десятки или сотни тысяч военных, пишет чешское издание Forum24.
Внутри ЕС мнения о целях и мандате этих сил сильно разнятся. Президент Франции Эммануэль Макрон активно продвигает эту идею, но сталкивается с сопротивлением других лидеров.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
При этом некоторые лидеры считают, что ситуация на поле боя не предвещает подписания мирного соглашения. Они предлагают сосредоточиться на военной и иной помощи Украине.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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Кроме того, обсуждается предоставление Украине гарантий безопасности, особенно в связи с нежеланием избранного президента США Трампа отправлять американские войска. Некоторые считают эти обсуждения преждевременными и вредными.
Отмечается, что европейские армии могут столкнуться с проблемами из-за помощи Украине и зависимости от США. В состав направляемых войск могут войти граждане Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. Лидеры этих стран пока не определились со своей позицией по этому вопросу, что делает концепцию формирования европейского мирного контингента нестройной.
Так, немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия могла бы сыграть роль в установлении перемирия, но конкретизировать её пока рано. А поляки вообще отказались отправлять своих солдат. Итальянцы считают проект мирной миссией.
На этом фоне новый генсек НАТО Марк Рютте призвал европейских лидеров повременить и сосредоточиться на том, как посадить президента России Владимира Путина за стол переговоров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕСВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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