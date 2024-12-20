https://1prime.ru/20241220/strakhovanie-853744401.html

РСА поддержал изменение подходов к страхованию мотоциклистов

РСА поддержал изменение подходов к страхованию мотоциклистов - 20.12.2024, ПРАЙМ

РСА поддержал изменение подходов к страхованию мотоциклистов

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает корректировку подходов ЦБ РФ к страхованию мотоциклистов, которые начнут действовать со следующего года и, в | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:58+0300

2024-12-20T14:58+0300

2024-12-20T14:58+0300

россия

рса

мотоцикл

https://cdnn.1prime.ru/img/83953/70/839537071_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_b103c14aeb43d62100a1921ff738fc64.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает корректировку подходов ЦБ РФ к страхованию мотоциклистов, которые начнут действовать со следующего года и, в частности, предусматривают расширение в обе стороны границ тарифного коридора ОСАГО для этого вида транспорта, сказал журналистам президент союза Евгений Уфимцев. Указание Банка России о корректировке подходов по страхованию мотоциклов вступает в силу с 1 января. Оно предусматривает в том числе расширение в обе стороны границ тарифного коридора ОСАГО на 20% для мотоциклов. Также при расчете тарифов ОСАГО у мотоциклов теперь будут учитываться индивидуальные, отличные от других транспортных средств "коэффициент мощности" (КМ) и "коэффициент возраст-стаж" (КВС). "Новое расширение тарифного коридора по ОСАГО для мотоциклов позволит продолжить курс на либерализацию и справедливые тарифы для аккуратных водителей и позволит точечно скорректировать проблемные зоны. Это также поможет в решении проблемы фальсификации данных по заключаемым договорам ОСАГО для мототехники и будет способствовать снижению убыточности этого сегмента в целом", - отметил Уфимцев. Как добавили в пресс-службе РСА, это уже не первое расширение тарифного коридора, и практика показывает, что проводимая реформа, направленная на индивидуализацию тарифов, позволяет страховщикам удерживать цены на ОСАГО. Так, по данным РСА, средняя премия по ОСАГО в ноябре составила 7 539 рублей, что на 4,6% ниже, чем в ноябре прошлого года (7 906 рублей) и на 2,6% ниже, чем в ноябре 2022 года (7 742 рубля). На данный момент тарифный коридор не менялся более двух лет, несмотря на изменения на рынке автозапчастей, трудности с их доставкой и дефицитом по некоторым маркам. После вступления в силу изменений для отдельных категорий владельцев мототранспорта поменяется ситуация в рамках их тарификации, добавили там же. Помимо введения для мотоциклистов отдельных КВС и КМ Центробанком предусмотрены такие изменения страховых тарифов и коэффициентов: расширение тарифного коридора в обе стороны для общественного транспорта на 11,6%; для грузовиков 16 тонн и ниже на 20%; отдельные значения территориальных коэффициентов снижены в крупных городах и повышены в небольших городах и населенных пунктах; увеличение для физических лиц коэффициента за неограниченный перечень лиц, допущенных к управлению транспортным средством, до 3,16 с 2,32.

https://1prime.ru/20241213/osago-853562961.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рса, мотоцикл